Buscan prohibir entrada a Estadios a deudores alimentarios

“De lo que se trata es que prioricemos y pongamos en el centro a las infancias, que son quienes hoy sufren, muchas y muchos niños no tienen cumpleaños, no reciben regalos en Navidad porque a las mamás autónomas a veces no les alcanza para cubrir eso, no pueden ir de vacaciones, que es un derecho de las y los niños, a la recreación”, agregó Barra.