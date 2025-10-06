Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T125927_373_36e80d1453
Nuevo León

Buscan promover salud menstrual como derecho en sistema educativo

Dicha iniciativa busca que las estudiantes puedan ausentarse, en caso de que lo requieran, sin repercusiones en su evaluación

  • 06
  • Octubre
    2025

La diputada Rosario del Carmen Moreno impulsó cambios a la Ley General de Educación para que el Estado promueva el acceso a la salud menstrual como derecho de las alumnas.

Se plantea establecer, en las adiciones de un párrafo a los artículos 2 y 115 de la ley, que toda alumna cuente con derecho a solicitar la justificación de inasistencias por salud menstrual por síntomas incapacitantes sin afectar su desempeño académico.

El artículo 2 menciona que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes, y jóvenes en su derecho de la educación, garantizando el desarrollo de su proceso educativo dependiendo de la institución.

Mientras que el 115, aclara que la autoridad educativa cuenta con diversas atribuciones para mantener actualizado el sistema de evaluación, pero otorgando la revalidación correspondiente para generar entornos saludables.

En caso de que la inasistencia coincida con temporada de evaluación (examenes), se podrá solicitar su reprogramación conforme a los lineamientos establecidos por la institución educativa.

Datos recientes muestran que el 43% de las adolescentes en México prefieren no ir a clases durante su periodo menstrual; el 20% se ha ausentado por lo menos en una ocasión; y el 30% tuvo que improvisar con materiales incadecuados ante la falta de productos menstruales.

En las zonas rurales e indígenas las cifras se agudizan, pues el 23% de las escuelas no cuentan con acceso a agua potable y el 2.5% carece de baños.

La legisladora afirmó que dicha ley no contempla la salud menstrual como derecho, ni prevé que las faltas sean justificadas.

Lo que se busca es que con esta reforma se promuevan condiciones de respeto y acompañamiento para las estudiantes, fortaleciendo el autoestima, así como la participación activa de las alumnas.

Agregó que incorporar la salud menstrual permitirá una interpretación con perspectiva de género, robusteciendo los principios de equidad y no discriminación. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

3cf8e6c4_10bd_43ca_9825_f5fef9be2067_be71465c73
Maestra Zúñiga sigue sin regresar al aula pese a orden oficial
AP_25277107849034_af3f8b57b7
Petro acusa a Trump de desatar 'una guerra étnica' en EUA
r4tg_266bc43ab1
Propuesta de salud integral para mujeres prioriza cáncer
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T142933_598_9ad49bf865
LeBron James hace otra “decisión”, pero es un anuncio
filiberto_n_sinaloa_5df0574559
Cae Filiberto 'N', presunto operador de Los Chapitos en Sinaloa
nl_mujere_lipo_800c1e484b
Advierten de escuelas 'patito' por muerte en cirugía estética
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×