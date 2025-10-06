Buscan promover salud menstrual como derecho en sistema educativo

La diputada Rosario del Carmen Moreno impulsó cambios a la Ley General de Educación para que el Estado promueva el acceso a la salud menstrual como derecho de las alumnas.

Se plantea establecer, en las adiciones de un párrafo a los artículos 2 y 115 de la ley, que toda alumna cuente con derecho a solicitar la justificación de inasistencias por salud menstrual por síntomas incapacitantes sin afectar su desempeño académico.

El artículo 2 menciona que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes, y jóvenes en su derecho de la educación, garantizando el desarrollo de su proceso educativo dependiendo de la institución.

Mientras que el 115, aclara que la autoridad educativa cuenta con diversas atribuciones para mantener actualizado el sistema de evaluación, pero otorgando la revalidación correspondiente para generar entornos saludables.

En caso de que la inasistencia coincida con temporada de evaluación (examenes), se podrá solicitar su reprogramación conforme a los lineamientos establecidos por la institución educativa.

Datos recientes muestran que el 43% de las adolescentes en México prefieren no ir a clases durante su periodo menstrual; el 20% se ha ausentado por lo menos en una ocasión; y el 30% tuvo que improvisar con materiales incadecuados ante la falta de productos menstruales.

En las zonas rurales e indígenas las cifras se agudizan, pues el 23% de las escuelas no cuentan con acceso a agua potable y el 2.5% carece de baños.

La legisladora afirmó que dicha ley no contempla la salud menstrual como derecho, ni prevé que las faltas sean justificadas.

Lo que se busca es que con esta reforma se promuevan condiciones de respeto y acompañamiento para las estudiantes, fortaleciendo el autoestima, así como la participación activa de las alumnas.

Agregó que incorporar la salud menstrual permitirá una interpretación con perspectiva de género, robusteciendo los principios de equidad y no discriminación.

