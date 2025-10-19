Buscan reforzar justicia cívica contra la violencia

El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado, con el fin de que los policías reciban una mejor capacitación en materia de justicia cívica.

La propuesta busca que los cuerpos policiales no sólo sean garantes del orden y la seguridad, sino que también se conviertan en agentes de prevención y paz social, mediante la adquisición de habilidades que les permitan identificar soluciones a través del diálogo y la mediación, con el propósito de reducir los índices de violencia.

“Con esta iniciativa estoy planteando que se brinden más herramientas a los elementos policiacos para que estén mejor preparados cuando atienden un problema familiar o vecinal, y que los conflictos puedan resolverse de manera pacífica, a través del diálogo y el acuerdo.

“Es una reforma que complementa la Ley de Justicia Cívica aprobada en diciembre del año pasado, que busca cambiar el enfoque que tenemos de los elementos de seguridad pública, para que sean vistos como agentes para la solución pacífica de conflictos, con una visión humana, eficiente y preventiva, que evite la comisión de delitos y reduzca la violencia”, dijo Heriberto Treviño.

La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 32, 38 y 128 de la Ley de Seguridad Pública Estatal, con el objetivo de fortalecer la capacitación de los cuerpos policiacos en temas de mediación y gestión temprana de disputas.

El coordinador priista indicó que esta medida también busca disminuir la carga de trabajo en los tribunales del estado, donde actualmente se tramitan más de 117 mil casos, muchos de los cuales podrían resolverse mediante mecanismos de conciliación temprana.

“Una policía capacitada en justicia cívica no sólo contribuye a la seguridad, sino a la paz social. Promover el diálogo, la mediación y la cultura de la legalidad es apostar por una convivencia más justa, armónica y ordenada”, agregó el coordinador priista.

Comentarios