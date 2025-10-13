Buscan reforzar protección del medio ambiente en NL

Para que aquellos que perjudiquen el medio ambiente estén obligados a remediar el daño hecho, en el Congreso del Estado se presentaron tres iniciativas que reforzarían las leyes ambientales y dar más atribuciones a las autoridades para poder perseguir los delitos ambientales.

Las iniciativas son reformas al Código Penal y la creación de dos leyes nuevas una de Responsabilidad Ambiental y otra para La Conservación, Acceso Responsable y Protección sustentable de las Montañas de Nuevo León, presentadas por el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente.

En cuanto a la Ley de Conservación, Acceso Responsable y Protección Sustentable de las Montañas busca que aquellos que dañen el medio ambiente estén obligados a remediarlo a lo largo de los años y no solo sean multados, ya que en muchas de las ocasiones eso no hace que el daño sea atendido.

“Hoy por hoy los delitos ambientales tienen una prescripción lo que y queremos es que no tengan esa prescripción y que en el caso de que haya remediaciones en la Ley de Responsabilidades Ambiental del Estado de Nuevo León es para que cualquier daño que se genere al medio ambiente pueda haber una remedición a esas tierras a lo largo de los años. “Para que no nada más se deje ahí y también tener una sanción económica para que tengamos la capacidad de remediar las afectaciones en esa materia”, dijo Carlos de la Fuente.

Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Ambiental busca darles más armas jurídicas a las autoridades, para cumplir con la protección del medio ambiente.

“Esta propuesta legislativa tiene por objeto regular en el Estado de Nuevo León la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, la prevención, reparación y compensación de dichos daños cuando estos sean exigibles mediante procesos jurisdiccionales locales y mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental”, agregó el diputado panista.

Por último, la reforma al Código Penal es para que los delitos ambientales se persigan de oficio y no sea necesaria una denuncia para que las autoridades investiguen y los castiguen.

