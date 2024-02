Buscará PAN que bancadas se suscriban a iniciativa de preventas

“Tenemos que dar la certeza jurídica a los ciudadanos que tienen algún tipo de adquisición y te puedo decir que yo vivo una de esas situaciones, de una preventa que compramos en el 2018 y desgraciadamente hasta ahorita no se ha hecho nada en ese predio y a los demás inversionistas solo les regresaron su dinero, sin intereses ni nada"

“Por lo cual cuando vi la nota, no solo me preocupé, si no, me vi reflejado en la nota por la situación que vivimos y creo que se deja muy vulnerable a los ciudadanos, porque cada vez es más frecuente esta situación fraudulenta, en donde luego no les quieren ni siquiera regresar sus inversiones o se las regresan cuatro o cinco años después sin ningún interés de por medio, por eso necesitamos avanzar, lo voy a platicar con los compañeros de otros grupos legislativos”

Carlos de la Fuente