Buscarán agregar a maestros de la sección 50 a Isssteleon

En el Hospital de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) existe un desabasto en medicamentos por presuntos actos de corrupción, lo cual hace que los maestros busquen una vía legal para cambiarse al Isssteleon.

Así lo declaró el diputado del PAN, Carlos de la Fuente, quien dijo que en diversas ocasiones ha atendido a maestros inconformes con la actual situación del SNTE, por lo cual buscará tomar cartas en el asunto.

“Ellos prefieren estar en el Isssteleon, ya no quieren estar en la clínica del SNTE, tenemos que hacer una modificación a la ley para darles esa solución que ellos están pidiendo".

“Le pedí al diputado Ignacio Castellanos, quien es el que está en las juntas de Isssteleon que avance en esa materia, porque yo ya recibí un grupo de maestros que ya no quieren estar afiliados a la clínica de la Sección 50, no quieren estar en el sindicato, pero ya no quieren estar afiliados a esa clínica”, dijo De la Fuente.

Según denuncias de los maestros, en la Sección 50 del SNTE, liderada por Juan José Gutiérrez, existe un presunto desfalco de millones de pesos, pues en 2022 cuando inició como encargado de esta sección recibió $190 millones de pesos en caja.

Sin embargo, actualmente en lo que va de su gestión Gutiérrez ha creado una deuda de $200 millones de pesos con proveedores de medicinas, lo que ha provocado que algunos proveedores dejen de surtir los productos, dejando sin medicamentos a personas con diabetes, hipertensión y retraso de cirugías.

Ante esto, De la fuente agregó que no quitarán el dedo del renglón y pedirán a la Auditoría Superior del Estado inicie una investigación en este ente, para saber si hay o no un acto de corrupción por parte de Juan José Gutiérrez.

Comentarios