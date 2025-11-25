Buscarán ley para poner límite a prácticas excluyentes de seguros

Para evitar que casos como el de la bebé Milena sigan repitiéndose, legisladores locales y federales presentarán un paquete de reformas con el que buscan ponerle un alto a la discriminación de la que son víctimas los niños con síndrome de Down o con otras condiciones, como el autismo, cuando se les niega el acceso a la educación privada, o también se les niegan pólizas de seguros médicos.

Será entre este miércoles o jueves cuando en el Senado y el Congreso local se presenten iniciativas de reformas a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ambas de corte federal.

En la primera iniciativa se pedirá que se prohiba a las compañías aseguradoras que no ejerzan discriminación contra menores por su condición de vida y en la segunda se obligará a estas mismas a que presenten el servicio de aseguranza a estos segmentos de la sociedad.

Luego de que El Horizonte lo dio a conocer este lunes, el caso de la bebé Milena, de tres meses de nacida, generó reacciones de rechazo de legisladores de todos los partidos contra los abusos de esas compañías.

Las iniciativas las presentará el senador de Morena, Waldo Fernández, en conjunto con la diputada local de ese partido, Greta Barra, pero, según anticiparon este lunes en el Congreso, tendrá el apoyo de otros partidos.

“Es muy importante que las compañías aseguradoras garanticen no discriminar a las personas por su condición; las leyes de seguros y fianzas deben actualizarse para evitar la discriminación que se da con las personas que tienen algún tipo de condición.

“Uno de ellos es el caso de las niñas y niños con síndrome de Down; si un papá puede pagar un servicio, ahí tiene derecho a ejercerlo, porque finalmente los seguros operan bajo concesiones del gobierno, así como los hospitales privados”, comentó Fernández.

Además de Morena, diputados de MC, PAN y PRD lamentaron el caso de discriminación contra la bebé Milena y dijeron que impulsarán que sus bancadas a nivel federal apoyen los cambios legales que se requieran para no dejar fuera de las pólizas a los menores.

El coordinador panista, Carlos de la Fuente, dijo que los padres que sean víctimas de este tipo de atropellos deben denunciarlo públicamente para fortalecer el debate a favor de una regulación.

“Hay abusos de parte de las compañías de seguros, claro que hay, lo hemos visto, todos tenemos esas problemáticas; yo desconocía este nivel de alcance, pero pues creo que lo más importante es mencionarlas para quienes puedan tomar una decisión acorde para beneficiar a la ciudadanía que desgraciadamente ha sufrido este tipo de abusos.

“Creo que deben estar informados y por eso no hay más que pedirle a la ciudadanía que cuando tenga este tipo de situaciones salgan a manifestar, porque no nada más la discriminación, también hemos visto el tema de los aumentos desmedidos de los temas de los seguros de gastos médicos, de los costos de los hospitales a las aseguradoras”, afirmó De la Fuente.

El diputado coordinador de Morena, Mario Soto, indicó que, si bien el tema es federal, desde lo local impulsarán el debate para que se reformen las leyes en ese sentido.

“Quiero decir que el senador Waldo Fernández ha estado muy presente en ese tema y de hecho él ha llevado varias propuestas para regularizar a todas las aseguradoras al Congreso Federal, que es donde se tiene que mover esto. Yo apoyaría esta propuesta y también que se incluyan para que todas las personas puedan gozar de este tipo de aseguradoras y que se garanticen los derechos individuales de cada persona”, indicó Soto.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, indicó que estas acciones lastiman los derechos de las niñas y niños con discapacidad y señaló que con este tipo de acciones las aseguradoras solo demuestran que lo único que les importa es el dinero, por lo cual impulsarían reformas para evitar más discriminación.

“Parece ser que lo único que les importa es el enriquecimiento y no el beneficio de la ciudadanía.

“Claro que tenemos que legislar en este tema, pero son reformas federales, por lo cual haremos reformas y las impulsaremos para que lleguen al Congreso federal y pueda haber un cambio; ya hay legisladores federales que traen este tema, como los aumentos de tarifas para adultos mayores, pero sí hay que legislar para que ya no se permita que se siga discriminando a las infancias”, dijo Melisa Peña.

Así mismo, la diputada coordinadora del PRD, Perla Villarreal, resaltó la importancia de legislar en el tema de personas con discapacidades, ya que en muchos de los casos se vulneran sus derechos por falta de una protección desde la ley.

“Sí, definitivamente es un tema bastante lamentable y definitivamente es algo que vamos a analizar, ver de qué manera podemos trabajarlo y también, obviamente, es una injerencia federal en lo que se tiene que trabajar en la cuestión de las aseguradoras.

“Pero sí, vuelvo a lo mismo, el tema de las discapacidades es un tema que tenemos que poner sobre la mesa y ya que esté afectando a alguna materia de salud de este tipo, pues deja mucho que decir y que nosotros tenemos una responsabilidad de alzar labores por todas estas personas”, agregó Perla Villarreal.

Este lunes, El Horizonte dio a conocer el caso de la bebé Milena, de apenas tres meses de nacida, quien nació con síndrome de Down y a cuyos padres les negaron la venta de un seguro de gastos médicos por la condición de su hija.

Raúl Cantú González, vecino del sector Cumbres y padre de Milena, narró que al buscar asegurar a su hija, en repetidas ocasiones los representantes de seguros le negaron el servicio, al considerar que la condición de la menor era de “alto riesgo” y “no asegurable”.

Están obligadas

El senador Waldo Fernández indicó que las aseguradoras trabajan bajo el modelo de concesión y que una de las obligaciones es dar servicios a toda la población que tenga recursos para pagar.

Señaló que se entiende cuando hay condiciones de enfermedades preexistentes, pero que una condición de neurodivergencia o un síndrome como el de Down no caen en estos supuestos.

“En mi opinión, es un asunto de discriminación y finalmente hay que recordar que los hospitales privados y los seguros de gastos médicos privados trabajan a través de modelos de concesión y entonces, si el sector público sí los atiende, los privados tendrán que atenderlo vía el seguro”, indicó.

Aunque en este caso no es así, expresó que puede haber otros en los que las mamás ya estaban aseguradas y sería una injusticia que a sus hijos no se les proteja por este motivo.

“No es lo mismo cuando una persona en edad adulta quiere entrar al servicio de gastos médicos mayores y le dicen: ‘Bueno, pues traes estas preexistencias, no entras', pero aquí tienes un razonamiento; primero es que tú estás asegurando a la mamá durante mucho tiempo y que al nacer debes darle esa garantía a la niña o al niño que nazca”, indicó.

