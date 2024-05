Buscarán Waldo y Judith elevar a ley la hidratación en NL

“Como diputado local en su momento presenté un exhorto para que instituciones de gobierno y la iniciativa privada abrieran sus puertas para recibir a las y los ciudadanos que están en la calle para descansar y refrescarse y evitar así muertes por golpes de calor, como los que vimos hace dos años” expuso Fernández

“Hoy lo que buscamos es llevar esa iniciativa al Senado porque las olas de calor no solo ocurren en Nuevo León sino en todo el país y es inhumano que, teniendo espacios climatizados desocupados, las instituciones públicas, oficinas, universidades, etc. no las abran para prevenir muertes y golpes de calor” añadió Díaz