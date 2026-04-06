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Nuevo León

Caballo suelto moviliza a autoridades en el río La Silla

Tras el aviso, los rescatistas actuaron con cuidado especializado para lograr resguardar al equino y ponerlo a salvo en un sitio seguro.

  • 06
  • Abril
    2026

La presencia de un caballo en el río La Silla movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey hasta la colonia Lagos del Bosque.

¿Cómo fue detectado el caballo en el río La Silla?

De acuerdo con testigos, el animal se encontraba suelto y deambulando por distintos puntos del río y el parque La Silla, lo que generó el reporte a las autoridades.

Tras el aviso, los rescatistas actuaron con cuidado especializado para lograr resguardar al equino y ponerlo a salvo en un sitio seguro.

¿Qué ocurrió con el propietario del caballo?

Minutos después, el dueño del animal, identificado como Santos, de 55 años, arribó al lugar y acreditó la propiedad, además de explicar que el caballo se había salido de su corral.

caballo suelto

¿En qué condiciones fue entregado el animal?

Previo a su entrega, personal de Protección Civil de Monterrey realizó una revisión preventiva al caballo para descartar que presentara lesiones o algún malestar.

Una vez confirmadas sus condiciones, el equino fue devuelto a su propietario.


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