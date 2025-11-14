Cada hora en México se detectan 15 nuevos casos de diabetes

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, esta enfermedad crónica se reafirma como uno de los desafíos de salud pública más urgentes y significativos en Nuevo León y en México, impactando severamente la calidad de vida de millones de personas.

Datos recientes a nivel nacional pintan un panorama alarmante, pues se estima que 13.6 millones de personas adultas viven actualmente con este padecimiento.

En este sector, la prevalencia se dispara al 16.4%, cifra que el Instituto Nacional de Salud estima podría ser hasta un 2% mayor debido a los casos no diagnosticados; es decir, a casi el 20% de la población adulta.

La situación se agrava significativamente en Nuevo León.

Según cifras de la Secretaría de Salud del Estado, aproximadamente el 30% de la población sufre de esta enfermedad, afectando con mayor incidencia a las personas de 40 años y más.

Ante este panorama, las autoridades estatales han redoblado esfuerzos para contener el avance de la enfermedad y garantizar la atención adecuada a los pacientes crónicos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la diabetes en México es la segunda causa de muerte —solo por debajo de las enfermedades cardiovasculares que, con frecuencia, también se asocian a diabetes, ocasionando 105 muertes al día y 38,445 muertes al año.

Al día se detectan 15 nuevos casos cada hora aproximadamente, contabilizando más de 115 mil detecciones de nuevos casos al año.

Uno de los problemas es que, por falta de síntomas evidentes, hasta la mitad de los pacientes desconoce que padece la enfermedad, lo que incrementa drásticamente el riesgo de complicaciones graves como daño renal, pérdida de la vista, amputaciones o infartos.

Los principales detonantes de esta crisis de salud pública son la obesidad, el sedentarismo y el alto consumo de azúcares.

Estrategia de atención y prevención

La Secretaría de Salud de Nuevo León trabaja en fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario a través de programas de capacitación intensiva al personal médico.

Alma Rosa Marroquín, titular de la dependencia estatal, destacó la coordinación entre especialistas y personal de primer contacto:

“Tenemos médicos internistas y expertos en diabetes que coordinan a todos los médicos de primer contacto para que identifiquen a los pacientes con diabetes, porque si los protocolos de intervención son los adecuados, así se identifica en qué momento atenderlos para evitar sus complicaciones”.

Además, la Secretaría ha implementado una nueva estrategia de colaboración estatal.

“Así mismo establecimos una red de trabajo en todo el estado que le estamos proyectando, y eso es un trabajo que lo hemos hecho a partir de este año 2025”, detalló Marroquín.

Para las comunidades con acceso limitado a tratamientos continuos, la dependencia ha mantenido y fortalecido la consulta por telemedicina, una herramienta clave para asegurar el seguimiento médico de los pacientes en zonas remotas.

Un llamado a la acción

La escalada en las cifras subraya la urgencia de las acciones de salud.

La conmemoración del Día Mundial de la Diabetes tiene como objetivo precisamente visibilizar estos números e impulsar pilares fundamentales para el control de la enfermedad:

Diagnóstico temprano.

Adopción de estilos de vida saludables: dieta equilibrada y actividad física.

Fortalecimiento del sistema de salud para enfrentar este reto crónico y en constante crecimiento.

Comentarios