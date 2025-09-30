Cerrar X
Nuevo León

Cae célula ligada a ataque contra Fuerza Civil en Monterrey

Once personas fueron detenidas en operativos en Monterrey y Escobedo tras la agresión armada del domingo; aseguraron armas, vehículos y droga

  • 30
  • Septiembre
    2025

Un total de 11 personas fueron detenidas en cinco operativos realizados en Monterrey y Escobedo, como parte de las investigaciones por el ataque armado contra elementos de Fuerza Civil registrado el domingo en la colonia Formerrey 1.

El Grupo de Coordinación Metropolitana, integrado por fuerzas federales, estatales y municipales, desplegó dispositivos simultáneos de inteligencia y vigilancia que permitieron la captura de los sospechosos, además del aseguramiento de tres vehículos, cuatro armas cortas, cinco armas largas, cargadores, cartuchos y dosis de droga.

La primera detención se desarrolló en la colonia Conquistadores, donde fueron arrestados Gael N., de 22 años, y Omar N., de 30 tras el choque del vehículo contra la fachada de un negocio.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 1.17.21 AM (1).jpeg

Horas más tarde, en la colonia San Bernabé VIII, cayeron Sergio N., de 39 años; Diego N., de 35, y José N., de 43, a quienes se les decomisaron armas largas y estupefacientes.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 1.17.21 AM.jpeg

En Escobedo, dentro de la colonia Portal del Fraile, fue detenido Juan N., de 26 años, en posesión de un arma larga y diversas dosis de droga.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 1.17.20 AM (2).jpeg

La cuarta intervención tuvo lugar en la colonia Modelo, en Monterrey, donde las autoridades capturaron a Fidel N., de 47 años, quien ya era buscado por contar con cuatro órdenes de aprehensión por homicidio calificado.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 1.17.20 AM (1).jpeg

Finalmente, en la colonia Ex Hacienda El Canadá, también en Escobedo, fueron arrestados Roberto N. y Christian N., ambos de 19 años; Osvaldo N., de 21; y Liliana N., de 37. En ese punto se aseguraron dos armas largas y droga.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 1.17.20 AM.jpeg

De acuerdo con las autoridades, con estas detenciones en unas cuantas horas se logró desarticular la célula delictiva presuntamente responsable de la agresión contra policías, lo que representa un avance en las investigaciones que se mantienen abiertas.


