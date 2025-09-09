Cae en NL en 24 horas lo equivalente a toda la lluvia de agosto

Literalmente, en Nuevo León, el cielo “se cayó” con la entrada del frente frío número dos: según datos de la Conagua, en tan sólo 24 horas, el estado registró lluvias equivalentes a todo lo que cayó en agosto pasado.

Esto provocó que la urbe regia fuera escenario de daños e inundaciones que derivaron en rescate de personas atrapadas por el agua, cierre de vialidades y daños en infraestructura pública.

Además, la presa La Boca aumentó súbitamente arriba del 100% de su capacidad, lo que provocó que a media tarde se abrieran las compuertas medio metro para desfogar 50 metros cúbicos por segundo (m3/S) para así dejar espacio porque se prevén más lluvias en el resto de la semana.

Un análisis realizado por El Horizonte basado en datos de la Conagua arroja que entre las 8:00 de la mañana del pasado domingo y las 8:00 de la mañana de ayer, en el estado cayeron, en promedio, 40 milímetros (mm) de agua, que son casi similares a los 43 mm que se registraron en todo el mes de agosto.

La dependencia dio a conocer las precipitaciones en sus 18 estaciones de monitoreo pluvial, destacando que fue en la estación “Cerritos”, del municipio de Santiago, donde más llovió, registrando 108.7 mm; la segunda parte donde más agua cayó fue en Montemorelos con 75 mm y la tercera fue Linares con 68 mm.

En la zona metropolitana, fue en la estación de Mitras Centro, en Monterrey, donde cayeron 44.5 mm y en las ubicadas en la delegación de la Conagua se registraron 42 mm de lluvia.

Y en zonas montañosas de la ciudad hubo registros de hasta 104 mm con la lluvia de este lunes.

De hecho, fue en el municipio de Santiago donde los daños fueron más notables, pues el agua arrastró cinco vehículos al arroyo Los Cavazos.

Protección Civil del estado reportó que rescató al menos a 10 personas en diferentes puntos de la ciudad.

Y estos son los daños

Las intensas lluvias que cayeron en la entidad durante la tarde de hoy han provocado graves afectaciones en varios municipios.

La fuerte precipitación ha dejado a su paso inundaciones en avenidas principales, vehículos varados, socavones y el rescate de al menos 10 personas en diferentes incidentes.

Uno de ellos fue en Escobedo, donde un adolescente de 13 años fue rescatado después de ser arrastrado por la corriente del río Pesquería.

El incidente se reportó alrededor de las 15:20 horas en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Fidel Velázquez, en la colonia Nuevo Escobedo.

En Monterrey, se registraron otros rescates de personas. En uno de ellos, tres miembros de una familia fueron auxiliados por Protección Civil de Nuevo León después de que su camioneta se apagara al intentar cruzar una zona inundada con corriente en la intersección de las avenidas Gonzalitos y Fleteros.

Las lluvias también causaron un socavón en la calle Washington, a la altura de Félix U. Gómez, frente al edificio de la Capital, lo que obligó a las autoridades a cerrar la circulación en la zona centro.

Otros puntos viales se vieron seriamente afectados, incluyendo el paso a desnivel que conecta la Avenida Gómez Morín con Chipinque, en San Pedro, que se inundó por la fuerte bajada de agua. Además, en la colonia San Ángel, una roca de 1.5 metros cayó y obstruyó la vialidad.

Erik Cavazos, titular de Protección Civil, informó que los pronósticos indican que las lluvias de moderadas a fuertes continuarán en el área metropolitana, con precipitaciones más intensas en la zona citrícola.

