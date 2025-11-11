Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_44b7e6c71c
Nuevo León

Cae hombre con arma de fuego y presunta droga en San Pedro

Los oficiales observaron a una persona con actitud sospechosa, vestida de negro, junto a un vehículo en el estacionamiento de un centro comercial.

  • 11
  • Noviembre
    2025

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro realizaron la detención de un hombre que portaba un arma de fuego y diversas dosis de presunta droga.

Mientras circulaban por Calzada San Pedro y Río Mississippi, los oficiales observaron a una persona con actitud sospechosa, vestida de negro, junto a un vehículo del mismo color en el estacionamiento de un centro comercial.

Al aproximarse para realizar la revisión, el vehículo emprendió la marcha. En ese momento, el individuo que se encontraba a pie intentó huir corriendo, por lo que fue alcanzado metros adelante.

Durante la inspección, se identificó al detenido como Alejandro “N”, de 42 años de edad, a quien se le aseguró una cangurera camuflada en color azul.

En su interior se encontraron  un arma tipo escuadra en color negro, siete envoltorios con polvo blanco con las características de una sustancia ilícita y una báscula en color negro con plateado.

El detenido fue trasladado a las instalaciones del C2 para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Se investiga la posible participación del hombre en diversos robos a negocios y casas habitacion cometidos en los últimos días dentro del municipio de San Pedro. Uno de ellos con un quebranto de casi 500 mil pesos. 

Seguimos trabajando por un solo San Pedro unido, seguro y en paz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T125456_295_496c990a44
Ejército despliega ‘murciélagos’ en 4 municipios de Michoacán
uildfi_9039b0bd3e
Cae célula criminal en Linares durante operativo Muralla
EH_DOS_FOTOS_2025_11_12_T104517_696_4c32f45c00
De la Fuente refuerza lazos de México con Canadá, India y RU
publicidad

Últimas Noticias

etrhw5rhb_bf61848db7
Trabajadores de AHMSA amenazan con desobediencia civil
Capturarghrgherherhe_2624fc0bf9
Privilegian becas sobre inversión en instituciones: diputada
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T131711_650_3c7857f094
Adele debutará en cine con 'Cry to Heaven' de Tom Ford
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×