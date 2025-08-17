Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_17_at_2_07_43_PM_1_3db78a8287
Nuevo León

Cae mujer a tumba de tres metros en Monterrey

El accidente ocurrió cuando la mujer piso una las tumbas del camposanto y, debido al peso, las tapas de concreto se rompieron, por lo que tuvieron que salvarla

  • 17
  • Agosto
    2025

Una mujer cayó a una fosa mientras visitaba la tumba de un familiar en el panteón San Jorge, en Monterrey.

La caída, de aproximadamente tres metros, le provocó dos heridas en la cabeza que requirieron atención traslado médico.

El accidente ocurrió cuando la mujer piso una las tumbas del camposanto y, debido al peso, las tapas de concreto se rompieron.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 2.07.43 PM.jpeg

Personal de Protección Civil municipal y estatal acudió al panteón para sacar a la víctima mediante un sistema de cuerdas. 

En tanto, elementos de la Cruz Roja la llevaron hasta el Hospital General de Zona número 21, donde fue recibida en estado consciente y estable.

El percance se reportó a las 12:04 del mediodía en el camposanto ubicado en la colonia Residencial Lincoln.


