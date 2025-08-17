Cae mujer a tumba de tres metros en Monterrey

Una mujer cayó a una fosa mientras visitaba la tumba de un familiar en el panteón San Jorge, en Monterrey.

La caída, de aproximadamente tres metros, le provocó dos heridas en la cabeza que requirieron atención traslado médico.

El accidente ocurrió cuando la mujer piso una las tumbas del camposanto y, debido al peso, las tapas de concreto se rompieron.

Personal de Protección Civil municipal y estatal acudió al panteón para sacar a la víctima mediante un sistema de cuerdas.

En tanto, elementos de la Cruz Roja la llevaron hasta el Hospital General de Zona número 21, donde fue recibida en estado consciente y estable.

El percance se reportó a las 12:04 del mediodía en el camposanto ubicado en la colonia Residencial Lincoln.

