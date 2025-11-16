Cae persona en tumba de tres metros en el Panteón La Paz

Unidades de Protección Civil del Estado atendieron esta tarde el reporte de una persona que cayó al interior de una tumba con una profundidad aproximada de tres metros, en el Panteón La Paz, ubicado sobre la avenida El Paraíso y Valle de las Mariposas, en la colonia La Rosita.

El aviso de emergencia se registró a las 13:19 horas, por lo que las unidades de Protección Civil Nuevo León se trasladaron de inmediato al lugar para realizar las labores de rescate.

Hasta el momento, los elementos permanecen en el lugar para determinar el estado de la persona afectada, quien ya es atendida por paramédicos.

Comentarios