Nuevo León

Cae roca de gran tamaño tras deslave de cerro en San Pedro

Un deslave en la colonia San Ángel de San Pedro provocó la caída de una roca gigante que bloqueó el acceso a la privada Uxmal y zonas aledañas

  • 08
  • Septiembre
    2025

En la colonia de San Ángel en el municipio de San Pedro se reportó el deslave del cerro y cayó una piedra de gran magnitud sobre la privada Uxmal. 

La caída fue de una roca de 1.5 metros de diámetro que abarcó todo un carril de circulación, obstruyendo el paso a los habitantes que se dirigían rumbo a Chipinque y a colonias aledañas. 

Autoridades municipales realizaron el levantamiento de esta misma, donde la zona quedó despejada. 

Asimismo, se llevaron a cabo labores de limpieza con palas junto a una retroexcavadora para retirar pedazos de roca que quedaron sobre el pavimento resbaladizo. 

La vialidad ya quedó restablecida en la zona.

