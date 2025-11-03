Cerrar X
Nuevo León

Cae tráiler de puente en carretera Colombia, deja un lesionado

El accidente ocurrió en la carretera Colombia, a la altura del kilómetro 21. El lesionado fue trasladado al Hospital Militar para recibir atención médica

  • 03
  • Noviembre
    2025

Un tráiler cayó desde un puente en la carretera Colombia, a la altura del kilómetro 21, dejando como saldo a una persona lesionada, la tarde de este lunes.

Protección Civil de Nuevo León informó que el accidente ocurrió alrededor de las 16:55 horas, cuando el vehículo de carga pesada salió del camino y se desplomó hacia un área de terracería.

El copiloto, identificado como Joaquín Cruz Cruz, de entre 35 y 40 años, resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Militar para recibir atención médica. En tanto, el conductor fue puesto a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades.

En la zona se realizaron maniobras para eliminar riesgos y asegurar la vialidad.


