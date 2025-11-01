Cerrar X
Nuevo León

Caen a barranco cuando iban a panteón en Monterrey

Al rescate acudieron cadetes de Policía de Monterrey, que se dirigían al Parque Funeral Guadalupe como parte del operativo implementado por la festividad

Tres personas fueron rescatadas tras desbarrancar la camioneta en la que se dirigían a visitar un panteón, en Monterrey.

El accidente ocurrió la mañana del sábado sobre la calle Guadalupe, en la colonia Los Encinos.

El conductor de la unidad refirió que regresaba a su domicilio después de trabajar cuando sus vecinos, una pareja de la tercera edad, le solicitaron apoyo para llevarlos al camposanto por el Día de Muertos.

Tras acceder y ponerse en marcha, el hombre comenzó a sentirse cansado y perdió el control de la camioneta.

El accidente fue captado por cadetes de la Policía de Monterrey que se dirigían también al Parque Funeral Guadalupe como parte del operativo implementado por la festividad.

Los elementos en entrenamiento  descendieron al barranco para auxiliar a las víctimas.

Al cerciorarse que estaban con vida, procedieron a extraerlos de la camioneta para, a la par, solicitar apoyo médico.

Tras una valoración de los cuerpos de emergencia se determinó que, salvo por algunos raspones por ramas, los tripulantes resultaron ilesos.


