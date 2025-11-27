Caen cuatro por faltas administrativas en Rayados vs América

El partido de cuartos de final entre Rayados y América, celebrado la noche del miércoles en el Estadio BBVA, dejó un saldo de cuatro personas detenidas por presuntas faltas administrativas, entre ellas un menor de edad, de acuerdo con el reporte emitido por la Policía de Guadalupe.

La corporación informó que el movimiento comenzó desde las 17:15 horas, cuando los primeros grupos de aficionados comenzaron a llegar al recinto. Desde ese momento se estableció un despliegue preventivo en accesos, avenidas principales y zonas peatonales para evitar riñas, disturbios o situaciones que afectaran el ingreso al encuentro.

Durante la noche se realizaron recorridos continuos con unidades en tierra y vigilancia aérea. El uso de drones permitió mantener supervisión en los puntos donde se concentró la mayor afluencia de asistentes, mientras que personal operativo se distribuyó alrededor del estadio para atender cualquier conducta que alterara el orden.

A pesar del flujo de personas y la intensidad del duelo, la Policía de Guadalupe señaló que no se presentaron incidentes graves vinculados al evento deportivo. Las cuatro detenciones se dieron en distintos momentos y fueron clasificadas como faltas administrativas, sin que derivaran en situaciones de riesgo para el resto de los aficionados.

En el dispositivo participaron más de mil 200 elementos de los tres niveles de gobierno, quienes mantuvieron vigilancia hasta la madrugada del jueves, periodo en el que se preservó un ambiente controlado antes, durante y después del encuentro.

