Nuevo León

Caen presuntos criminales ligados a homicidios en San Nicolás

Autoridades indicaron se encuentran a la espera de órdenes de cateo para intervenir domicilios en esa misma zona de la Independencia

  • 05
  • Diciembre
    2025

Las detonaciones de arma de fuego que la tarde del jueves alarmaron a vecinos de la colonia Independencia, en la parte alta del cerro, obedecían a un operativo del Grupo de Coordinación Metropolitana que terminó en el aseguramiento de integrantes de una célula delictiva independiente vinculada a los recientes homicidios registrados en el municipio de San Nicolás, así lo reveló el secretario de seguridad del estado, Gerardo Escamilla. 

“Es un grupo delictivo independiente que opera en la venta de narcomenudeo”, subrayó Escamilla durante el Nuevo León Informa al interior del Palacio de Gobierno tras el término de la reunión de seguridad. 

El grupo, según las primeras indagatorias, estaría ligado a actividades de narcomenudeo principalmente en el cerro de la Independencia pero a su vez en el municipio de San Nicolás, donde ocurren los asesinatos en distintos hechos pero en horas cercanas, Guadalupe y Apodaca. 

El operativo concluyó con la detención de cinco presuntos integrantes del grupo criminal. Los hombres se encontraban armados y abrieron fuego contra los oficiales, por lo que hubo un intercambio de disparos. También en el lugar fueron aseguradas siete armas de fuego. Las autoridades indicaron que ahora se encuentran a la espera de órdenes de cateo para intervenir domicilios en esa misma zona de la Independencia y continuar con la investigación.

“De acuerdo a fuentes de inteligencia de Fuerza Civil y de las Fiscalías, del Grupo de Coordinación Metropolitana pudimos detectar que se trata de un grupo criminal independiente que opera tanto en el municipio de San Nicolás, Apodaca, alguna parte de Guadalupe y también el Cerro de la Independencia. Esto derivó que trabajos de inteligencia de Fuerza Civil realizará la detención de al menos cinco integrantes de este grupo criminal, ser aseguradas al menos siete armas de fuego, estamos a la espera de las órdenes técnicas de cateo en algunos domicilios más del sector e iremos reforzando para contrarrestar la violencia que se presentó durante la semana”, explicó Gerardo Escamilla. 

Apenas el miercoles pasado la Fiscalía del Estado informó que buscaba al menos a siete hombres ligados al asesinato de cinco personas en San Nicolas. 

Las investigaciones continúan con el fin de desarticular por completo a esta organización.


