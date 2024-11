Calculan que hay 80,000 casas del Infonavit abandonadas en NL

En Nuevo León, se calcula que hay 80,000 viviendas del Infonavit abandonadas, pero ese organismo sólo reconoce 25,000 en su cartera vencida, ya que las otras 55,000 sus dueños las siguen pagando, aunque no vivan ahí, consideró el director de Fomerrey y del Instituto de la Vivienda en Nuevo León, Eugenio Montiel Amoroso.

El funcionario estatal dijo que en el pasado trienio, los alcaldes se comprometieron a elaborar un censo de casas abandonadas, pero no lo hicieron.

Aclaró que se requieren reformas legales para que el gobierno estatal, junto con otros niveles de gestión, pueda explorar medidas de solución para que quienes carecen de vivienda puedan accesar a esas casas, mediante ciertos esquemas y facilidades.

La reforma, primero constitucional y luego a la Ley de Infonavit, ya se está preparando.

"Se estima que haya cerca de 80,000 viviendas en Nuevo León en esta condición de abandono pero para el gobierno federal, para el Infonavit propiamente, no son 80,000 viviendas las que están en esa condición, para Infonavit sólo contabilizan las que cayeron en cartera de morosidad y para ellos son solamente 25,000, es decir, hay 55,000 viviendas, si se me acepta la cantidad de 80,000 que el Infonavit desconoce que están en abandono porque las personas siguen pagando la vivienda aunque no vivan en ella", expuso.

El funcionario dijo que es lo que se necesita.

"Entonces lo que hemos dicho es que ahí requerimos un programa de arrendamiento social para que no estén en abandono", planteó.

