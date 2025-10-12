Cambiará Guadalupe el 'rostro' de 9,000 viviendas

El municipio de Guadalupe anunció la ampliación de un programa de mejora de imagen urbana con el que se busca renovar la fachada de al menos 9 mil viviendas.

El programa, que inició con apoyo del gobierno estatal, será reforzado por la administración municipal.

El alcalde Héctor García detalló que este esfuerzo conjunto busca "cambiar el rostro" de miles de domicilios a través de pintura nueva.

“Nosotros como municipio queremos iniciar con Berel un programa más ambicioso para tratar de llegar a nueve mil viviendas, 4 mil 500 del Estado y 4 mil 500 de nosotros,” explicó el edil. “Creemos que de hoy a mayo del próximo año deberemos tenerlas”.

El edil adelantó que se integrará un apartado especial en el próximo presupuesto municipal para asegurar la continuidad de la iniciativa. “Creo que este ejemplo debe replicarse, Guadalupe va a verse muy bonito, bien iluminado, bien pavimentado, con los corredores verdes, en donde no se pueda ampliar banquetas, al menos sí pintar, iluminarles bonito y sembrar muchos árboles”, afirmó el munícipe.

Por el momento, los trabajos de embellecimiento se están llevando a cabo en las colonias aledañas al Estadio de Rayados, sede mundialista FIFA 2026, pero el objetivo es extender el proyecto a otras zonas del municipio.

Con esta acción, indicaron las autoridades municipales, se busca refrendar el sentido de pertenencia de los ciudadanos y mejorar su calidad de vida al habitar en entornos con una mejor vista y una imagen urbana renovada.

