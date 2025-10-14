Campaña rosa de concientización: Red Ambiental llega a Escobedo

Red ambiental continua con su campaña de concientización para la auto exploración temprana del cáncer de mama, la cual tiene como objetivo llegar a cada municipio del estado. Y Escobedo es el nuevo integrante en la lista.

Como parte del protocolo se contó con la presencia de Horacio Guerra, presidente del consejo de administración de red ambiental, así como Héctor Castillo director de relaciones gubernamentales y relaciones institucionales, quien mencionó que cada municipio sumado, son más oportunidades de prevenir el Cáncer

“Red Ambiental, somos una empresa que damos servicio desde muchos años aquí en Escobedo y no solamente nos preocupamos y ocupamos por mantener limpia la ciudad, sino por esa buena relación y estar en sinergia ocupados en lo más importante que es la sociedad, que es la mujer”, mencionó Héctor Castillo.

Por su parte el alcalde Andrés Mijes, menciono que el municipio cuenta con 2 mil mastografías gratuitas en sus diferentes centros de salud, además resalto que las acciones de red ambiental son de aplaudirse ya que demuestran el gran compromiso que tienen con la ciudadanía.

“Los valores de la empresa Red ambiental, una empresa que como lo dije también es una empresa socialmente responsable, ecológicamente y responsable, para nosotros es un gran aliado en el municipio con el tema de la recolección de basura”, añadió Andres Mijes

Así mismo en una emotiva ceremonia, el municipio de Escobedo acompaño a cuatro guerreras que lograron vencer el cáncer y tocaron la campana.





