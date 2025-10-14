Cerrar X
IMG_20251014_WA_0006_fd85d2e58e
Nuevo León

Campaña rosa de concientización: Red Ambiental llega a Escobedo

Red Ambiental llega a Escobedo con campaña de concientización sobre cáncer de mama, ofreciendo mastografías gratuitas y honrando a sobrevivientes.

  • 14
  • Octubre
    2025

Red ambiental continua con su campaña de concientización para la auto exploración temprana del cáncer de mama, la cual tiene como objetivo llegar a cada municipio del estado. Y Escobedo es el nuevo integrante en la lista.

Como parte del protocolo se contó con la presencia de Horacio Guerra, presidente del consejo de administración de red ambiental, así como Héctor Castillo director de relaciones gubernamentales y relaciones institucionales, quien mencionó que cada municipio sumado, son más oportunidades de prevenir el Cáncer

“Red Ambiental, somos una empresa que damos servicio desde muchos años aquí en Escobedo y no solamente nos preocupamos y ocupamos por mantener limpia la ciudad, sino por esa buena relación y estar en sinergia ocupados en lo más importante que es la sociedad, que es la mujer”, mencionó Héctor Castillo.

Por su parte el alcalde Andrés Mijes, menciono que el municipio cuenta con 2 mil mastografías gratuitas en sus diferentes centros de salud, además resalto que las acciones de red ambiental son de aplaudirse ya que demuestran el gran compromiso que tienen con la ciudadanía.

“Los valores de la empresa Red ambiental, una empresa que como lo dije también es una empresa socialmente responsable, ecológicamente y responsable, para nosotros es un gran aliado en el municipio con el tema de la recolección de basura”, añadió Andres Mijes

Así mismo en una emotiva ceremonia, el municipio de Escobedo acompaño a cuatro guerreras que lograron vencer el cáncer y tocaron la campana.

IMG-20251014-WA0002.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_b72b956049
Refuerzan seguridad en la Región Centro de Coahuila
cccef3ab59f6c79ae4cc0d4c6d77f27bcc2456a3_3e302a85be
Confirman primer caso local de chikungunya en Nueva York
EH_UNA_FOTO_50_de8a5545a8
Inicia campaña de vacunación contra influenza, covid y neumococo
publicidad

Últimas Noticias

pakistan_afganistan_98dcf072de
Acuerdan Pakistán y Afganistán alto el fuego de 48 horas
EH_UNA_FOTO_2025_10_15_T141914_746_134158f621
ONU alerta crisis por mercurio en río Atrato, Colombia
16421915_0fc9065af0
Avión del secretario de Defensa de EU aterriza por grieta
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×