Capturan a 619 personas durante mes de noviembre en Nuevo León

Durante la conferencia del Nuevo León Informa de este viernes, la Secretaría de Seguridad brindó los resultados obtenidos durante el pasado mes de noviembre en la entidad desde el Palacio de Gobierno.

El titular de la dependencia, Gerardo Escamilla Vargas informó que alrededor de 619 personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en delitos de diversos niveles.

Elementos de diversas corporaciones lograron la captura de 279 personas con el "Operativo Muralla", además de asegurar 52 vehículos y 13 armas de fuego. Mientras que el Grupo de Coordinación Metropolitana logró aprehender a 340 personas, así como el decomiso de 18 armas de fuego y 32 vehículos.

El secretario destacó que el número de homicidios dolosos disminuyó 54% con respecto a lo registrado en 2024, así como una reducción del 68% por lo registrado con el pico más alto registrado en julio del año anterior.

Escamilla Vargas aseguró que el estado de Nuevo León se encuentra por debajo de la media nacional con 698 homicidios, lo que coloca a la entidad en el lugar número 15°.

