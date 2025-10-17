Cerrar X
Nuevo León

Capturan a joven por exhibirse desnudo en área médica de UANL

Luego de ser captado por distintos estudiantes, un hombre fue detenido por presentar resistencia de particulares y alterar el orden público

  • 17
  • Octubre
    2025

Luego de 48 horas, la policía de Monterrey ubicó y detuvo al sujeto que realizaba actos inmorales frente a estudiantes del área médica de la UANL.

El inculpado fue grabado por alumnos de ese campus al sorprenderlo semi desnudo en el interior de un automóvil con placas para discapacitado.

Los hechos ocurrieron la mañana del martes sobre la calle Aguirre Pequeño y Moisés Sáenz en la colonia Mitras sur.

Desde ese momento al ser viralizado el video, la policía de Monterrey inició las investigaciones y la matrícula del auto fue boletinada.

La noche del jueves, alrededor de las 21 horas, un elemento de esta corporación ubicó al sujeto a bordo del mismo auto en el cruce de Jaumave y Jardínes de Babilonia en la colonia Jardines de las Mitras.

Ángel Gustavo, de 26 años fue interceptado por el uniformado y al tratar de huir atacó al oficial.

Varias unidades fueron desplazadas hasta el lugar y el inculpado fue sometido y trasladado a las instalaciones de esta corporación

El sujeto quedó detenido por alterar el orden y resistencia de particulares, por lo que si no hay una denuncia formal podría ser liberado.

Detenido por robo a automóvil

La Fiscalía del Estado informó que el sujeto denunciado por exhibicionismo en el área médica de la UANL, podría enfrentar juicio penal.

Autoridades investigadoras encontraron irregularidades en el número de serie del automóvil que conducía al momento de ser detenido. Mientras que el 14 de octubre, al verse copado por los alumnos, también dañó algunos automóviles durante su fuga.

Además, en la carpeta de investigación el Ministerio Público dejó abierta las pesquisas contra lo que le resulte.

 


