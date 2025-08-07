Cerrar X
Nuevo León

Catean domicilio en Contry Sol por presunto narcomenudeo

El objetivo del cateo era un abogado identificado como Iram “N”, quien al momento de la intervención no se encontraba en el inmueble

  • 07
  • Agosto
    2025

Durante la madrugada de este jueves, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León catearon una vivienda ubicada en la colonia Contry Sol, en el municipio de Guadalupe, como parte de una investigación por presuntos delitos de narcomenudeo.

El operativo se realizó en un domicilio localizado en la calle José Tomás Cuéllar y Rafael Delgado, donde elementos ministeriales, apoyados con equipo canino, ingresaron con una orden judicial para efectuar la diligencia.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que el objetivo del cateo era un abogado identificado como Iram “N”, quien al momento de la intervención no se encontraba en el inmueble, pues se presume que se halla fuera del estado.

Durante el procedimiento, familiares del abogado se presentaron en el sitio e increparon a los elementos ministeriales, al señalar que algunos bienes de valor habían sido asegurados y manifestaron temor de que estos fueran sustraídos de forma indebida. No obstante, la diligencia continuó bajo supervisión de la autoridad competente.

Vecinos que presenciaron el operativo señalaron que, además de documentación diversa, las autoridades habrían decomisado una caja fuerte cuyo contenido no fue revelado.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el resultado del cateo, ni se han confirmado órdenes de aprehensión en contra del abogado investigado.


