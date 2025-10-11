Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T120027_603_bb19875919
Nuevo León

Cero tolerancia a quien ensucie Río Santa Catarina: Samuel García

El mandatario estatal aseguró que detendrán a las personas que sea sorprendidas tirando basura, con sanción de arresto administrativo de tres días

  • 11
  • Octubre
    2025

Durante la Brigada de Limpieza número 12 en el Río Santa Catarina, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda aseguró que habrá cero tolerancia contra quienes arrojen basura en el cauce.

Previo al inicio de la actividad, el mandatario estatal destacó que solicitará a la División Ambiental y a las autoridades correspondientes ser más estrictos y aplicar arrestos a quienes sean sorprendidos contaminando el río.

"Hemos sido tolerantes, pero quiero mandar un mensaje: la División Ambiental, que es Fuerza Civil, Secretaría de Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental y todas las unidades con facultades, ya vamos a empezar a hacer arrestos a quien veamos tirando cualquier basura. A partir de hoy, sin miramientos, al que vean tirando basura es arresto administrativo de tres días", dijo Samuel García.

CERO TOLERANCIA A QUIEN TIRE BASURA EN RÍO; SAMUEL GARCÍA 03.JPG

Además señaló que las personas en situación vulnerable que utilizan la zona para dormir serán trasladadas a albergues, ya que permanecer en el cauce representa un riesgo para su seguridad.

Aunado a esto, anunció la ampliación del programa de voluntariado Leones en Acción y la expansión de las brigadas de limpieza a otros ríos del estado, como Pesquería, Ramos y El Blanquillo.

CERO TOLERANCIA A QUIEN TIRE BASURA EN RÍO; SAMUEL GARCÍA 02.JPG

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, agradeció la colaboración de ocho empresas, así como de universidades como el Tec de Monterrey, la UANL y la Prepa Militarizada, además de la participación de la ciudadanía.

Hasta el momento, las brigadas han recolectado 30 mil 190 kilos de basura y retirado 354 llantas de los cauces de San Pedro, Santa Catarina, Monterrey y Guadalupe.

CERO TOLERANCIA A QUIEN TIRE BASURA EN RÍO; SAMUEL GARCÍA 05.JPG


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8f5f0a75b6
Rescatistas de PCNL apoyarán en inundaciones en Veracruz
IMG_1109_af47678ef6
Consolida Fuerza Civil liderazgo en seguridad y confianza en NL 
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T123749_462_faa5b8d5c9
Entrega gobernador 16 unidades para ruta 224 Cometas
publicidad

Últimas Noticias

G3_Bku_E6_WIA_Abu_QH_b8e7b1c8a5
Colombia humilla 4-0 a México y exhibe al 'Vasco'
Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
Katy_Perry_5874c02a2e
Confirman relación entre Katy Perry y Justin Trudeau
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
publicidad
×