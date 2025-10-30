Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_30_at_5_25_20_PM_7974098bab
Nuevo León

Cerrarán un carril de la Carretera Nacional el fin de semana

Ante el avance de la construcción del circuito vial Huajuco, un carril de alta velocidad en el sentido de norte a sur de la carretera nacional será cerrado

  • 30
  • Octubre
    2025

Ante el avance de la construcción del circuito vial Huajuco, uno de los carriles de la Carretera Nacional en el municipio de Monterrey permanecerá cerrado durante el fin de semana.

A través de un comunicado, la administración de Monterrey indicó que será un carril de alta velocidad en el sentido de norte a sur de la carretera nacional.

“Para seguir con la construcción del Circuito Vial Huajuco en la zona sur de la ciudad, la administración de Monterrey, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dio a conocer la suspensión al tránsito vehicular por el carril de alta velocidad en el sentido de norte a sur en la Carretera Nacional”, se lee en el comunicado que compartió Monterrey.

Fue el pasado mes de mayo que Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, anunció cuatro obras que se están haciendo de manera simultánea en la zona del Huajuco, para conectar las colonias que se encuentran, sin que los automovilistas tengan que tomar la Carretera Nacional.

Según la información compartida, los cierres iniciarán el viernes 31 de octubre a las 10:00 de la noche y se plantea reabrir a las 7:00 de la mañana del sábado 1 de noviembre.

“Con el objetivo de afectar lo menos posible la vialidad, se aplicará la medida en horario nocturno este viernes 31 de octubre a partir de las 10 de la noche, para reabrir a las 7 de la mañana del sábado 1”, agregaron.

Los demás carriles de la Carretera Nacional estarán habilitados, por lo cual el paso hacia el sur del estado estará abierto, por lo cual solicitaron tomar precauciones de tiempo.


Comentarios

Etiquetas:
