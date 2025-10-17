Chats vecinales permiten detención de joven exhibicionista

La detención del hombre exhibicionista del Área Médica fue posible gracias al trabajo de vigilancia ciudadana a través de los chats vecinales, así lo aseguró Eduardo Sánchez Quiroz, secretario de seguridad del municipio de Monterrey.

“En esa situación que ocurrió en Área Médica los chats vecinales jugaron un papel muy importante porque empezaron a enviar imágenes del vehículo y logramos detectar ahí las placas”, precisó.

El presunto responsable fue identificado como Ángel Gustavo L., de 26 años de edad, y capturado por elementos municipales tras una persecución en la colonia Mitras Norte.

El caso se dio a conocer el 14 de octubre, cuando estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León difundieron un video en el que se observa al hombre realizando tocamientos al interior de un automóvil en el área médica. A partir de esa denuncia, la autoridad municipal inició un seguimiento apoyado por la ciudadanía.

El detenido enfrenta los delitos de resistencia de particulares, debido a la persecución previa a su arresto, y ultraje a la moral, por los actos registrados en el video, según informó el Fiscal del estado, Javier Flores.

“La policía regia hizo la labor ante las quejas ciudadanas y se llevó a cabo la detención por resistencia a particulares; hubo un perseguimiento y el delito que sería el tipificado por ese tipo de conductas es Ultraje a la Moral”, explicó el fiscal durante la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.

Aunque el hombre no cuenta con antecedentes, llamó la atención que el vehículo que utilizaba portaba placas con el logotipo de personas con discapacidad. Al respecto, Sánchez Quiroz aclaró que probablemente el automóvil pertenece a un familiar que cuenta con esa condición.

“Debe de tener algún familiar que tenga discapacidad. Esas placas se entregan en control vehicular y obviamente tiene que haber una comprobación que quien utilice ese vehículo tiene una discapacidad”, dijo.

Durante la misma reunión, el gobernador Samuel García destacó que los delitos que más preocupan a la ciudadanía actualmente son el acoso y los robos en espacios públicos y transporte.

“Hoy lo que preocupa a la gente y sale en las encuestas, sale en los focus groups, es acoso y robo; bajaron homicidios, bajaron feminicidios y ahora la gente nos pide que también cuidemos el tema de delitos sexuales, acoso sobre todo en el transporte público y en las vías de comunicación”, dijo.

En ese sentido, el mandatario anunció que habrá patrullaje permanente en zonas con alta movilidad.

“Fuerza Civil, que ya tiene 600 elementos, va a destinar todo un equipo que estará con mucha inteligencia subiendo a vagones del Metro, Transmetros, plazas públicas, camiones y corredores verdes, para que la gente sienta la presencia de patrullaje constante”, especificó.

