Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_29_at_8_08_23_PM_f2577bbf6c
Nuevo León

Chipinque evoluciona: de Parque Ecológico a Reserva Natural

Chipinque se ha consolidado como la principal atracción de turismo de naturaleza en Nuevo León, recibiendo más de 400,000 visitantes anuales

  • 29
  • Octubre
    2025

Tras más de tres décadas de trabajo en conservación, educación ambiental y manejo responsable del ecosistema, Parque Ecológico Chipinque inicia una nueva etapa al convertirse oficialmente en la Reserva Natural Chipinque, un cambio con vistas al futuro.

Durante la presentación del nuevo Plan de Conservación y Manejo Sostenible, la directora del Patronato, Lorena Vázquez-Ordaz, acompañada de representantes del sector empresarial, académico y ambiental, destacó que este proceso fue resultado de más de cinco años de trabajo, diagnóstico científico y planificación a largo plazo. 

WhatsApp Image 2025-10-29 at 8.08.24 PM.jpeg

“Hoy Chipinque deja de ser visto solo como un parque recreativo. Es una reserva natural urbana, un museo vivo de la flora y fauna de Nuevo León, y una fuente esencial de agua y aire limpio para la metrópoli”, expresó la directora. 

Chipinque, doce veces más grande que el Parque Fundidora, además de su relevancia ecológica, el sitio se ha consolidado como la principal atracción de turismo de naturaleza en Nuevo León, recibiendo más de 400,000 visitantes anuales.

El nuevo plan implusó al equipo a redescubrir su propósito: conservar, conectar y garantizar la permanencia del ecosistema por los próximos 100 años.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 8.08.36 PM.jpeg

Con su nuevo estatus de Reserva Natural, Chipinque reafirma su papel como pulmón verde de la Zona Metropolitana, al nivel de reservas urbanas internacionales como las de Vancouver o Río de Janeiro.

Con este paso, la Reserva Natural Chipinque se consolida como símbolo de resiliencia, sostenibilidad y orgullo regio, reafirmando que el futuro de Monterrey está también en la preservación de su ecosistema natural.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

vaquita_marina_fdee9ee9a3
Confirman avistamiento de vaquitas marinas en México
EH_UNA_FOTO_c7f6aba5ad
Refuerza Tamaulipas protección ambiental con alianzas globales
EH_DOS_FOTOS_2025_10_27_T110437_184_1a646f9ae3
Extraen una tonelada de basura espacial de SpaceX en zona costera
publicidad

Últimas Noticias

eg53_7806fa6433
Negocios chinos afectan ventas en el Mercado Nuevo Saltillo
deportes_torero_venezuela_76bd5b2e0f
Jesús Enrique Colombo… ¡de Venezuela a Monterrey!
a113dbf2_340c_4c19_8ad8_91ca43d4e73a_720284b19f
Trabajadores de SEPOMEX trabajan bajo protesta en Cd. Victoria
publicidad

Más Vistas

messi_mundial_2026_ed457d4a0b
Quiero estar ahí: Messi reitera su deseo de jugar el Mundial 2026
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
03_INAUGURAN_SAMUEL_Y_MARIANA_LACTARIO_EN_GUADALUPE_ENTREGAN_TARJETAS_AYUDAMOS_A_LAS_MUJERES_25a15cc7a5
Camión gratis para mujeres con tarjeta ‘Ayudamos a las Mujeres’
publicidad
×