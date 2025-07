Choque de camión deja 17 lesionados en Guadalupe

Un aparatoso accidente de un camión urbano de la ruta 85 dejo a 17 personas lesionadas, luego de impactar contra dos postes de luz en Guadalupe.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 de la tarde de este lunes sobre la lateral de la avenida Eloy Cavazos a la altura de la colonia Bosques del Contry, los pasajeros fueron sorprendidos por el fuerte impacto con el pilar de concreto.

Alrededor de 120 metros fue lo que el camión verde arrastró el poste de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e impactó contra un segundo pilar de madera, el cual quedo destrozado sobre la banqueta de esta avenida.

Trascendió que la conductora del camión no hizo la parada habitual y en su lugar aceleró la unidad hasta subirla a la banqueta donde terminó estrellándose contra los postes, se desconoce el motivo por el cual perdió el control del camión, pero pasajeros argumentaron que venia conversando con alguien más.

Los pasajeros fueron valorados por elementos de Protección Civil de Nuevo León, Guadalupe, paramédicos de la Cruz Roja y el CRUM estatal, en su mayoría fueron trasladados al Hospital Metropolitano y al Universitario.

Algunos de ellos relataron como fue su experiencia dentro del camión durante el accidente y coincidieron que este los tomó por sorpresa hubo quienes venían parados y otros sentados, pero todos recibieron golpes, al grado de que se les aflojaron los dientes.

“Pues la rodilla este y parte del labio, sí me puedo mover, pero no lo puedo apoyar al cien, dicen que sí nos pueden trasladar o sea al Metropolitano o a otro hospital, pero según yo escuché que ya nosotros pagaríamos”

“Venía con mi esposa, pues ella sentada y yo parado, sino que de repente aquí de repente nomás sentí el golpe, Fue todo lo que yo sentí, el golpe, porque dicen que hasta adentro hacia maromas”

“Pues no lo sé. Ya cuando me di cuenta. Pues fue el primer golpe con el primer poste y luego ya se llevó el segundo, ahorita lo de la mano se me aflojaron los dientes y me duele mucho la espalda”

Además del aparatoso accidente de este camión verde de la ruta 85 no faltó el apoyo humano de las personas que estuvieron cerca, así como Jorge Flores quien trabaja en un negocio de la plaza comercial y no dudo en ayudar a los heridos, a pesar de la desesperación de estos.

“Lo primero es conservar la calma para poder hacer las cosas bien, entonces ya preguntar pues ¿quién estaba sangrando? Había una persona que estaba tirada en el piso, una persona vomitó, entonces ya poco a poquito, conforme se fueron calmando, los empezamos a ayudar” comentó Flores.

Este accidente dejó sin energía eléctrica a la plaza comercial que se ubica en la zona, así como a los vecinos de las colonias cercanas, a horas de que ocurrió el siniestro, una brigada de la CFE acudió a levantar nuevos postes y regresar la luz a los hogares.

Mientras que la plaza comercial permaneció sin luz, ya que el pilar de madera pertenecía al mismo comercio, por lo que la intervención de la CFE no sirvió para regresar la energía eléctrica.

Sin embargo, en el mismo lugar del accidente hubo vecinos de las diferentes colonias que se acercaron al personal de CFE para preguntar por la energía eléctrica, a lo que el representante del órgano federal informó que tardarían entre cuatro y cinco horas para recuperar el servicio.

