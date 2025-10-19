Cerrar X
Nuevo León

Cierra San Pedro la Semana Rosa con activación

La Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida de San Pedro cerró la Semana Rosa de prevención contra el cáncer de mama con una activación especial

  • 19
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Desarrollo Social y Calidad de Vida del municipio de San Pedro Garza García cerró la Semana Rosa de prevención contra el cáncer de mama con una activación especial realizada en el tradicional programa San Pedro de Pinta.

Más de 100 mujeres, entre ellas sobrevivientes de cáncer de mama, se unieron para formar un gran lazo humano rosa como símbolo de solidaridad, conciencia y apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

Además de la formación del lazo, se hizo una activación física encabezada por la secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla; la encargada de despacho de Desarrollo Social, Jazmín Moreno; y la directora del DIF municipal, Claudete Treviño. 

“Hoy terminamos esta Semana Rosa, de manera simbólica con un lazo de color rosa formado por tantas historias que se unieron el día de hoy, aquí en San Pedro de Pinta”, dijo Mercedes Zorrilla. 

También se llevó a cabo un maratón fotográfico en el que las participantes pudieron tomarse una foto y recibir una playera rosa conmemorativa, con el apoyo de la asociación Cruz Rosa, organización que trabaja en conjunto con el municipio en campañas de prevención y sensibilización.

“Tenemos una colaboración muy importante con Cruz Rosa, que es una asociación civil que se encarga de trabajar y sensibilizar sobre la lucha contra el cáncer de mama, y estas playeras como la que tengo aquí son diseñadas especialmente para esta campaña, en colaboración con Cruz Rosa, y tenemos un maratón fotográfico para que todas las mujeres puedan venir, tomarse su foto y ayudarnos a seguir sensibilizando sobre este tema”, agregó Jazmín Moreno, encargada de despacho de Desarrollo Social Moreno.

