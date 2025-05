Cierran diputados segundo periodo en el Congreso Local

Los diputados del Congreso del Estado cerraron el segundo periodo del primer año legislativo y los coordinadores esperan continuar con la buena relación entre bancadas para septiembre.

Tras haber dejado la sesión en permanente por 27 días, los diputados cerraron el periodo y el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, aseguró que lograron disminuir el rezago de la pasada legislatura hasta casi en un 90%.

Sin embargo, como todos los días siguieron entrando nuevas iniciativas y peticiones, siguen sin poder ponerse al corriente.

“Yo esperaría que en este receso pudiéramos tener nuevamente ese diálogo y arrancar el periodo ordinario de septiembre con mayor capacidad de diálogo y negociación".

"Pero creo que en este periodo avanzamos mucho, que luego de varios años de no conseguir acuerdos en materia presupuestal, se logró, así como sacar adelante reformas integrales con base en una gran cantidad de iniciativas; esa es la parte positiva que hay que ver, más allá de lo que nos faltó".

Por su parte, el diputado coordinador de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores, indicó que el rezago de las iniciativas nuevas que se ha ido acumulando por sacar lo viejo es una lástima, pero confía en que en el próximo periodo todo pueda transitar entre los diferentes grupos legislativos.

“Vamos a seguir trabajando, sí tuvimos grandes logros como es el Presupuesto para el Estado y como lo es un Fiscal".

"Y de ninguna manera está roto el diálogo; desde el primer día que llegamos al Congreso he dicho que estoy abierto al diálogo, a tender puentes, y no lo he dejado de hacer. Hemos buscado que salgan las cosas y, pues ahorita, las fuerzas políticas están divididas y, para poder sacar grandes beneficios para la ciudadanía, tiene que haber consensos y vamos a seguir trabajando desde la bancada de Movimiento Ciudadano", agregó Miguel Flores.

