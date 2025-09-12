Cerrar X
Nuevo León

Cierran retorno por daños tras incendio en Anillo Periférico

Los equipos de emergencia confirmaron que el fuego consumía un tractocamión tipo pipa, que transportaba dos tanques de combustible vacíos

Se registró un fuerte incendio en el kilómetro 50 del Anillo Periférico en el municipio de Apodaca, donde se vieron involucrados dos vehículos de carga pesada y ya fue controlado en tu totalidad por diversas corporaciones de emergencia de Nuevo León. 

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia confirmaron el incendio de un tracto camión tipo pipa, el cual transportaba dos tanques de combustible afortunadamente vacíos.

Bomberos de Nuevo León, también atendieron a un segundo vehículo involucrado: un camión de tres toneladas, cuyo conductor resultó lesionado con golpes en el cuerpo. 

Uno de los vehículos siniestrados fue identificado como una unidad auto tanque con doble remolque, perteneciente a la empresa Silmex, distribuidora de productos PEMEX.

Esta unidad portaba placas de circulación y el conductor, identificado como Varilio Daniel Cepeda, de 36 años, no presentó lesiones y pudo salir por su propio pie.

El segundo vehículo, un tracto camión con caja seca y placas 93-UJ-2J, fue consumido en su totalidad por las llamas. Se desconoce su procedencia, ya que el conductor abandonó el lugar antes de ser identificado.

Por la intensidad del fuego, las autoridades decidieron cerrar el retorno vial, ante la posibilidad de daños estructurales, donde incluso se observó el desprendimiento de fragmentos de concreto. 

La vialidad permanecerá cerrada mientras se realiza la evaluación correspondiente, y se habilitó un contraflujo temporal para liberar el tráfico en la zona.

 


