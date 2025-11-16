Cerrar X
Nuevo León

Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre

El Centro de Monterrey tendrá cierres viales desde las 5:00 horas este lunes por el desfile de la Revolución. Autoridades piden planear rutas alternas

  • 16
  • Noviembre
    2025

El Centro de Monterrey operará bajo un fuerte dispositivo vial este lunes 17 de noviembre debido al desfile por el Día de la Revolución Mexicana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal informó que varias avenidas permanecerán cerradas desde temprana hora, por lo que pidió a los automovilistas anticipar su ruta y, de preferencia, mantenerse fuera del primer cuadro.

Las restricciones comenzarán a implementarse desde las 05:00 horas alrededor de la Macroplaza, zona donde se concentrarán tanto los participantes como el personal encargado del operativo. 

Aunque el desfile dará inicio hasta las 11:00 horas, las autoridades explicaron que requieren el cierre anticipado para garantizar un desarrollo seguro del evento.

A lo largo de la mañana también se mantendrá bloqueado el tránsito en Zaragoza y Zuazua, entre las avenidas Constitución y Washington. Esto debido a que el contingente avanzará por este tramo después de partir de Zuazua y Juan Ignacio Ramón.

El recorrido cruzará la Explanada de los Héroes, continuará por Zaragoza en dirección al sur y luego girará hacia Padre Mier rumbo al poniente, para finalmente incorporarse a Cuauhtémoc rumbo al norte y a Washington hacia el poniente, donde concluirá cerca de la Alameda Mariano Escobedo.

El operativo contempla cierres alternos en calles como Ruperto Martínez, Pino Suárez, Villagrán y 5 de Mayo, además de restricciones en puntos como Constitución y Juárez, así como en los cruces de Espinoza y Villagómez, como alternativa, se sugiere utilizar Tapia para quienes necesiten desplazarse al oriente.

Ante este escenario, la autoridad municipal pide a los conductores utilizar avenidas como Venustiano Carranza y Félix U. Gómez tanto para avanzar hacia el sur como para retornar hacia el norte, dependiendo de su destino. 

Además, reiteró que es fundamental respetar los señalamientos, evitar estacionarse en zonas prohibidas y seguir las instrucciones del personal de Tránsito.

Para quienes planeen asistir al desfile o circular por el Centro, se recomienda optar por camión urbano, Metro o taxi, a fin de disminuir el tráfico y agilizar los traslados durante la jornada.


