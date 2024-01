Ciudadanía se planta en contra de la refinería de Cadereyta

Cientos de personas se plantaron el día de hoy en la Explanada de los Héroes para exigir el cierre de la refinería de Pemex en Cadereyta.

"Señor presidente, en Nuevo León no queremos a la refinería. No queremos seguir respirando azufre y no queremos morirnos antes de tiempo... No es dolor de cabeza ni asma, es la decidía y la inacción política; no es alergia ni cáncer, es azufre y es la refinería", dijo Mariana Peña, encargada del discurso.

La movilización, convocada por organismos de la sociedad civil, comenzó minutos antes de las 11:00 de la mañana y duró una hora.

Durante el mensaje oficial, los organizadores consideraron que la Federación es laxa a la hora de vigilar a la industria pública.

"Resulta incongruente exigir el cumplimiento del sector privado cuando el mismo Gobierno Federal no cumple los criterios que necesitamos... La operación de estas industrias es responsable en supervisión y regulación la misma Federación, lo que incrementa nuestra indignación" Mariana Peña

Piden mejorar alertas ambientales

Los manifestantes aprovecharon para exigir también al gobierno de Nuevo León que optimice la emisión de alertas ambientales.

"Al gobierno del Estado, siguen en deuda con nosotros, nos urgen alertas claras, transparentes y oportunas... Alertas que visibilicen la problemática y generen más evidencia de la mala calidad del aire que tenemos en el estado", rezó el mensaje de los convocantes.

La movilización fue orquestada por asociaciones civiles como el Comité Ecológico Integral, Padres por el Futuro Monterrey, y el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana.

"Mas acciones, menos emisiones" y "Queremos respirar, paren de refinar", fueron algunas de las consignas pronunciadas durante el plantón.

Entre los asistentes se encontraba el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz; el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño; y la aspirante a la alcaldía sampetrina, Vivianne Clariond.

