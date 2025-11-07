Cerrar X
Nuevo León

Ciudadanos respaldan registro de deudores alimentarios

La medida ha generado reacción, especialmente entre madres de familia, quienes consideran justo que se sancione por evadir su responsabilidad.

  • 07
  • Noviembre
    2025

Con la entrada en vigor del nuevo Registro Estatal de Deudores Alimentarios, en Nuevo León quienes no cumplan con el pago de pensión a sus hijos enfrentarán distintas restricciones legales y administrativas.

De acuerdo con el decreto publicado, los deudores no podrán:

  • Tramitar o renovar su licencia de conducir
  • Contraer matrimonio civil
  • Participar en procesos de adopción ni aspirar a cargos públicos, hasta que se pongan al corriente con sus obligaciones.

 

La medida ha generado reacciones entre la población, especialmente entre madres de familia, quienes consideran justo que se sancione a quienes evaden su responsabilidad.

“Ay qué bueno, para ver si así quemo al mío, al papá de mi niña. Estaría con ganas que le dieran un escarmiento”, comentó Diana, mientras paseaba por la Alameda.

Para otros, la medida es positiva, pero debe aplicarse con cuidado. 

“Tiene toda la razón en cierto punto, pero es algo drástico, se debería hacer paulatinamente”, opinó Luis, acompañado de su hija.

Mientras que Paola, otra ciudadana, consideró que es una acción necesaria. 

“Está muy bien, para que entiendan que tienen una responsabilidad, más que nada con los hijos”, señaló.

Con la creación de este registro, Nuevo León busca visibilizar el incumplimiento de las pensiones alimenticias y garantizar que niñas, niños y adolescentes reciban lo que por derecho les corresponde, aunque la opinión pública sigue dividida sobre la forma en que se aplicará.


