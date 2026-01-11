Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia

Una familia en Monterrey denunció un presunto caso de intoxicación alimentaria tras consumir pollo adquirido en la sucursal de KFC ubicada en la zona de Solidaridad a través de una aplicación de reparto. La afectada, identificada como Emily García, señaló que ella, su esposo y dos de sus hijos presentaron un cuadro severo de vómito, diarrea y fiebre tras consumir los alimentos.

El pedido realizado el lunes 5 de enero llamó la atención de la familia debido a que las piezas de pollo tenían un aspecto distinto al habitual. Según Emily García, los alimentos parecían recalentados y eran de tamaño reducido, aunque aun así decidieron consumir parte del pedido esa misma noche. Fue hasta el día siguiente, martes 6 de enero, que comenzaron a presentarse los primeros síntomas, incluyendo vómito y diarrea, afectando tanto a los adultos como a los menores.

Inicialmente, la familia pensó que se trataba de una molestia pasajera, pero conforme avanzaron las horas, el estado de salud de todos empeoró. Para el miércoles 7 de enero, además de los síntomas gastrointestinales, los integrantes de la familia comenzaron a presentar fiebre, lo que los llevó a buscar atención médica de inmediato.

Hospitalización de los menores y atención especializada

La familia acudió primero a un centro médico local, donde recibieron tratamiento inicial; sin embargo, los síntomas persistieron y empeoraron, por lo que se trasladaron al Hospital Metropolitano. Allí se les practicaron estudios que confirmaron el diagnóstico de intoxicación alimentaria. Debido a la gravedad del cuadro, los dos hijos menores fueron hospitalizados para recibir atención especializada. Emily García señaló que tanto ella como su esposo continúan en recuperación, lo que ha limitado su capacidad de trabajar y atender sus actividades cotidianas.

Reporte a la empresa y solicitud de apoyo económico

Emily García indicó que ya se comunicó con la cadena KFC para reportar lo sucedido y espera una respuesta oficial respecto a la situación en la sucursal señalada. Paralelamente, la mujer recurrió a sus redes sociales para solicitar apoyo económico, detallando que los gastos médicos han superado sus posibilidades y que requieren recursos para comprar medicamentos, artículos de higiene y pañales para adulto.

Secretaría de Salud suspende la sucursal mientras se realiza investigación

Ante la denuncia, la Secretaría de Salud de Nuevo León inició una investigación en la sucursal de KFC ubicada en Solidaridad. Personal de la dependencia realizó una inspección en la que se “detectaron algunas anomalías”, aunque no se detalló en qué consistían. La investigación sigue abierta y se informó que, al concluir, se brindarán más datos a la ciudadanía sobre las condiciones del establecimiento y posibles responsabilidades.





Comentarios