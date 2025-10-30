Cerrar X
Nuevo León

Clausura Profepa zona afectada por incendio en Simeprode

La medida se tomó a raíz del incendio registrado este miércoles, mismo que obligó a la coordinación de Bomberos y Protección Civil de Nuevo León para su control

  • 30
  • Octubre
    2025

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura total temporal en la zona de descarga de residuos, conocida como frente de tiro, del relleno sanitario operado por el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode).

La medida de seguridad se tomó a raíz del incendio registrado en la madrugada del pasado 29 de octubre, mismo que obligó a la coordinación de Bomberos y Protección Civil de Nuevo León para su control.

Personal de la Profepa acudió al sitio, ubicado en la Carretera a Colombia, kilómetro 10.5, para realizar una visita de inspección y verificar el cumplimiento de la normatividad, además de constatar los daños ambientales.

La quema de residuos sólidos urbanos (RSU), aseguraron, representa un riesgo por la emisión de contaminantes atmosféricos que afectan la salud de la población y el medio ambiente.

El incendio se generó en la zona de disposición y fue atendido por el operador del relleno mediante su protocolo interno, con el uso de maquinaria pesada, una pipa de 20 mil litros de agua y equipos para enfriamiento y cobertura de tierra.

El perímetro clausurado abarca una superficie de aproximadamente 3 mil metros cuadrados dentro del área donde ocurrió el siniestro.

En el área, las autoridades colocaron dos sellos oficiales para delimitar la clausura y se ordenó al operador no utilizar el frente de tiro y, en su lugar, disponer temporalmente de los residuos en la celda de emergencia.

Adicionalmente a la clausura, la Profepa ordenó medidas de urgente aplicación para asegurar el control total del incendio y evitar su propagación o réplicas.

La clausura se mantendrá hasta que se compruebe el control total del fuego y el operador dé cumplimiento a las medidas establecidas por la Procuraduría, que informó que continuará con las acciones de seguimiento para verificar la normatividad ambiental.


