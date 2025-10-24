Cerrar X
Nuevo León

Clausuran taller involucrado en incendio de colonia Zimix

El establecimiento, actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado, presuntamente maniobraba diésel sin contar con permiso

El alcalde Jesús Nava Rivera anunció la clausura definitiva del taller donde se registró el reciente incendio en la colonia Zimix, siniestro que afectó también a vecinos del sector Jardines de Santa Catarina.

El establecimiento, actualmente bajo aseguramiento e investigación por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado, presuntamente maniobraba diésel sin contar con el permiso correspondiente, lo que habría provocado el incendio que consumió más de 20 vehículos, dañó ocho viviendas y dejó una persona lesionada con quemaduras de primer y segundo grado.

De acuerdo con el alcalde, una vez que concluya el procedimiento judicial, el negocio no podrá reabrir sus puertas, al haber incumplido con los lineamientos del permiso otorgado.

“Cero tolerancia para quien no cumpla con los lineamientos de los permisos otorgados a establecimientos. No se va a permitir que operen de manera irregular; deben laborar de acuerdo con su permiso, a fin de evitar cualquier incidente que afecte la seguridad y el patrimonio de las personas”, afirmó Nava.

El edil agregó que el municipio dará seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía para que se determine la responsabilidad legal y se garantice la reparación de los daños a los vecinos afectados.

Como parte de las acciones de regeneración de la zona, se ha llevado a cabo el retiro de vehículos siniestrados, postes metálicos y de madera, escombro, basura y cableado dañado, además de la limpieza de calles, aplicación de pintura en cordones y reparación del alumbrado público.

Asimismo, las familias cuyas viviendas no resultaron dañadas ya regresaron a sus hogares, mientras que aquellas que aún no pueden hacerlo continúan hospedadas temporalmente hasta que las autoridades determinen condiciones seguras para su retorno.


