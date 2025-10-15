Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_15_T101530_311_63c1df95fe
Nuevo León

Colaboradores del SAT reanudan labores tras protestas nacionales

Las manifestaciones, encabezadas por el grupo 'Brazos Caídos', buscaban exigir mejores condiciones laborales, entre ellas un aumento salarial

  • 15
  • Octubre
    2025

Luego de las protestas y paros laborales realizados el pasado martes por la tarde a nivel nacional, los colaboradores del servicio de administración tributaria (SAT) en el centro de Monterrey retomaron sus actividades con normalidad este miércoles.

Las manifestaciones, encabezadas por el grupo “Brazos Caídos”, buscaban exigir mejores condiciones laborales, entre ellas un aumento salarial. 

Aunque la movilización tuvo impacto en varias oficinas del país, este miércoles los trabajadores en la sede del centro de Monterrey, ubicada en la avenida Pino Suárez y la calle Padre Mier, reanudaron la atención al público sin contratiempos.

6f5a0f7d-cf7b-4bfd-95e4-480e4c75c8ea.jfif

Algunos empleados señalaron que continuarán cumpliendo con sus funciones habituales, pero se mantienen atentos a una posible nueva convocatoria del movimiento, ya que no descartan volver a manifestarse si no hay una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Por su parte, ciudadanos que acudieron a sus citas programadas expresaron comprensión hacia las demandas de los trabajadores, aunque advirtieron que esperan que las protestas no afecten la atención al público, dado lo complicado que puede ser agendar y concretar un trámite en el SAT.

“Con que no nos veamos afectados nosotros porque ya es muy complicado acudir a la cita”, comentó Jessica Candelario. 

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles negociaciones entre los trabajadores inconformes y las autoridades correspondientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_77acd3591e
Bloquean carreteras productores rurales en Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
sat_sheinbaum_6257e937df
Paro nacional en el SAT no afectará gravemente: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

tamaulipas_exfuncionarios_cabeza_de_vaca_1c8f620176
Vinculan a exfuncionarios por desvío de más de $181 mdp
escena_grandes_hits_a5b348acd9
Ana Ochoa brilla en 'Grandes Hits', rodada en Monterrey
finanzas_aguacate_3696d4baf4
Los alimentos de México ‘se comen al mundo’ en exportaciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
publicidad
×