Nuevo León

Comienzan mesas de trabajo para el Presupuesto 2026

Diputados locales y funcionarios estatales comenzaron a arribar a la Tesorería del estado para llevar a cabo las mesas de trabajo para el Presupuesto 2026

  • 18
  • Noviembre
    2025

Diputados locales y funcionarios estatales comenzaron a arribar a la Tesorería del estado para llvsr a cabo las mesas de trabajo para el Presupuesto 2026.

En estas mesas de trabajo se verán cuatro puntos importantes sobre la deuda que quiere solicitar el Poder Ejecutivo en seguridad, Agua y Drenaje, del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED) y Movilidad. 

Hasta el momento quienes han arribado a la reunión son los diputados coordinadores Carlos de la Fuente del PAN, Heriberto Treviño del PRI, Sandra Pámanes de Movimiento Ciudadano, Perla Villarreal del PRD, Claudia Chapa del Partido Verde, Guadalupe Rodríguez del PT, Mario Soto de Morena y Rocío Montalvo de la bancada independiente.

Así mismo llegó el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, el titular de Metrorrey, Abraham Vargas, Luis Fernando Domínguez de ICIFED, entre otros.

Se espera que en estas mesas de trabajo se establezca si el Poder Ejecutivo estaría solicitando los $16,000 millones de pesos de deuda o menos.

