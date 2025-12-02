¿Cómo desapareció Emili, la niña de tres años, en Escobedo?

Una madre de familia en Escobedo se encuentra desesperada por localizar a su hija de tan solo tres años de edad.

Las autoridades municipales activaron el Protocolo 48, un programa de búsqueda inmediata para personas desaparecidas.

La menor identificada como Emili Hernández Romero desapareció este lunes en la colonia Bosques de Escobedo.

Información preliminar señala que, debido a que la madre trabaja, su hermana Ingrid pasa a recoger a la menor al kínder y luego la regresa a su domicilio habitualmente a las 19:00 horas cuando la mujer termina sus ocupaciones laborales, pero en esta ocasión ninguna de las dos regresó.

Por tal motivo, las autoridades también emitieron una ficha de búsqueda para localizar a la tía con la que presuntamente estaría Emili.

Se trata de Ingrid Daniela Romero Hernández, de 22 años de edad.

De complexión delgada, tiene una estatura de 1.50 m, tez aperlada, cabello negro chino, ojos color café negros, labios y nariz medianos.

Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición y, como seña particular, tiene un tatuaje de una frase por la clavícula.





