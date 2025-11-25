¿Cómo hablar con los hijos sin que lo vivan como castigo?

En una era donde los niños crecen rodeados de pantallas, para el bienestar de los pequeños la solución no es prohibir, sino que la clave está en acompañar, dialogar y comprender cómo vive cada edad el mundo digital.

Así es como lo comenta la psicóloga infantil Liliana Meléndez.

“Es inevitable la temporada en la que vivimos, en la que los niños ya están en contacto directo con pantallas. Pues no nos queda más que educar a los niños acerca del uso correcto de estas pantallas”.

Y es que, más allá de imponer un castigo, la comunicación correcta a la hora de estar al pendiente o limitar tiempos es ideal.

“Hablar de los pros y los contras, de los peligros que existen, ¿no? Más que nada la comunicación, limitar tiempos. O sea, no te estoy prohibiendo, pero a lo mejor lo podemos usar después de este momento”.

También, la importancia de predicar con el ejemplo.

“Nosotros somos un espejo. Entonces, ¿qué queremos crear en ellos? Pues que repitan estas conductas, ¿no? Y si ven al padre de familia, a los papás en el celular, entonces ellos lo normalizan”.

Como padres, siempre hay que buscar la manera de cómo acercarnos a los hijos.

“Que sea un diálogo en el que sea como de, sí, de amigos, sí, de que te estoy preocupado. Que hay veces que, si lo empiezas como un interrogatorio, pues desde ahí el adolescente o el hijo lo va a sentir como una barrera”.

Ya en práctica, hay padres que manejan de diferentes formas estos temas, como Iván Álvarez, padre de dos menores, que entiende que la tecnología forma parte del día a día, incluso dentro de las escuelas.

Sin embargo, asegura que en su hogar han aprendido a equilibrar tiempos de ocio y actividades productivas.

“El tiempo se lo tienen que ganar. Escuela, obviamente, reponen calificaciones. Las actividades que hacen extracurriculares, tener su tiempo de calidad, dedicarlo al 100% en lo que se debe. Y ya ellos van a ir aprendiendo a tomar el tiempo como bueno”.

El incentivar las actividades fuera de la tecnología es otro punto clave.

“Mis dos hijos tienen actividades deportivas y extracurriculares todos los días. Ellos tienen actividad de lunes a viernes; practican varios tipos de deportes. Más aparte, pues catecismo, eventualidades que salen”.

Y evitar el uso de pantallas como una distracción rápida para ellos.

“Uno por evitar que estén encima de ti o así, necesidades que estén. Tratar de hacerlo lo menor, pues lo menor tiempo posible, ¿verdad? Sí está bien que lo vean, pero enfócalos a, o sea, llévalos a practicar, llévalos a que hagan el dibujo”.

Tanto especialistas como familias coinciden en un punto: la educación digital es importante en un mundo dominado por la tecnología desde edades tempranas.

“Que más que nada estar informados nosotros primero como padres de familia para poder apoyar a nuestros hijos. La educación en esta parte de la tecnología inicia desde chiquitos, ¿no? Entonces no perder o no llegar hasta estos puntos donde a lo mejor ya la situación se nos salió de control”.

