Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos

Bien dicen que las personas que no se olvidan, nunca mueren; con esto en mente, el municipio de Escobedo decidió rendir un homenaje con un altar de muertos a algunos de sus policías que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.

La ceremonia de presentación de esta ofrenda fue encabezada por el alcalde, Andrés Mijies, quien estuvo acompañado del secretario de Seguridad Ciudadana, Marco Zavala.

Aunque este homenaje fue principalmente dedicado a miembros de Proxpol, los uniformados también recordaron a sus fieles compañeros de la unidad K9, particularmente a Laika, una elemento que participó en las labores de rescate de personas durante el sismo de 2017 en Ciudad de México.

Cada altar está lleno de color, flores de cempasúchil, papel picado, veladoras y fotografías, además de objetos personales a fin de mantener así viva su memoria.

Durante el evento, el alcalde resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones mexicanas y de mantener siempre presentes a quienes han dado su vida para proteger a la población.

Además de este homenaje, también se realizó la entrega del premio "Mérito Policial", con el que se distinguió a más de 125 elementos de Proxpol destacados por su valor, disciplina y compromiso.





