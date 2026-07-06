Con México fuera del Mundial, se 'agüitó' la fiesta

El Monterrey FIFA Fan Festival y las principales sedes de transmisión en la ciudad lucieron un semblante muy distinto tras consumarse la eliminación del Tri

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La salida de la Selección Mexicana del Mundial terminó por "agüitar" la fiesta futbolera en Monterrey.

Luego de mantener un ambiente de constante celebración, el Monterrey FIFA Fan Festival y las principales sedes de transmisión en la ciudad lucieron un semblante muy distinto tras consumarse la eliminación del Tri.

El desánimo en la afición regiomontana fue muy notorio este lunes en el Parque Fundidora.

El desinterés de la afición local apagó las pantallas en el FIFA Fan Festival. Aunque el programa del día incluía el choque de alta intensidad entre Portugal y España, los regiomontanos desairaron la sede, obligando a suspender la transmisión de un encuentro clave donde "La Furia Roja" terminó por amarrar su boleto a la siguiente fase del torneo.

A diferencia de otras ocasiones en las que había personas caminando por la calle Antonio I. Villarreal para entrar al acceso 6 del parque, hoy esto no sucedió.

Incluso al entrar a la zona del Fan Festival, se constató que ni siquiera estaban instalados los filtros de seguridad.

La pantalla gigante, en donde se transmitiría el juego, estaba apagada.

Dentro del Fan Festival solo se observó a elementos de la Guardia Nacional y a personas que realizaban algunas labores en la zona.

Durante el recorrido que realizó El Horizonte, un empleado afirmó que hoy no tenían contemplado tener actividades en el Fan Festival, a pesar de que en el calendario estaba programado el partido España contra Portugal y después el Estados Unidos contra Bélgica, a las 18:00 horas.

Al igual que el Parque Fundidora, las avenidas Madero y Colón se observaron libres de tráfico.

Tampoco en el área estuvieron los comerciantes, que se instalaron días atrás para vender frituras, aguas frescas y camisas.

La cartelera del Monterrey FIFA Fan Festival continuará este martes con las presentaciones musicales de Costumbre, DJ Beto y DJ Kimberlee. Tras una pausa programada en las actividades para el miércoles, el espacio reactivará su programación el jueves con la transmisión en vivo del choque entre Francia y Marruecos.