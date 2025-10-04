Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T111934_779_f333bec753
Nuevo León

Concluye 'Goles por la igualdad en Centros Comunitarios'

Como parte de su preparación, autoridades organizaron este torneo para convertir a Nuevo León en la mejor sede del Mundial 2026

  • 04
  • Octubre
    2025

Luego de un mes de competencias, la Secretaría de Igualdad e Inclusión concluyó el mundialito “Goles por la Igualdad en Centros Comunitarios”, rumbo al Mundial 2026.

Este torneo se realizó con la participación de 288 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a 22 centros comunitarios en las categorías 2012-2013, 2014-2015 y 2016-2017.

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.26.47 AM.jpeg

El campeonato de la categoría 2012-2013 lo obtuvo el Centro Comunitario Salinas Victoria, en la categoría 2014-2015 el ganador fue el Centro Comunitario San Bernabé y en la Categoría 2016-2017 el equipo triunfador fue el Centro Comunitario Monte Kristal.

Goles por la Igualdad da muestra que Nuevo León se prepara para ser la mejor sede del Mundial, siendo el primer estado con un modelo integral de aprovechamiento social del Mundial 2026.

WhatsApp Image 2025-10-04 at 7.26.28 AM.jpeg

La Secretaría de Igualdad e Inclusión realiza anualmente eventos deportivos de estas características, con el objetivo de mejorar el deporte en beneficio a la comunidad.

 


