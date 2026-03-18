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Nuevo León

Concluye municipio la primera etapa de 'Transformando Monterrey'

El municipio rehabilitó 1 millón de m² y 7 mil viviendas; el programa busca mejorar imagen urbana y fortalecer la identidad comunitaria

  • 18
  • Marzo
    2026

El municipio de Monterrey anunció este miércoles la culminación de la primera etapa del programa Transformando Monterrey, logrando intervenir un millón de metros cuadrados y rehabilitar las fachadas de siete mil viviendas en diversos sectores de la ciudad.

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado por su esposa y presidenta del DIF, Gaby Oyervides, así como por el secretario de Participación Ciudadana, Rafa Ramos, encabezó la supervisión de los últimos trabajos en la colonia La Campana, donde se develó una placa conmemorativa por el alcance de estas acciones.

Más allá de la renovación estética, el edil destacó que el proyecto busca fortalecer la identidad comunitaria y reactivar el entorno social.

“El objetivo no solo es dar una nueva imagen a las colonias en las partes altas de la ciudad, ya que también se brindaron servicios integrales a los sectores favorecidos”, informó el municipio.

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De la Garza subrayó que la pintura de fachadas en casas, oficinas y comercios fue posible gracias al apoyo constante de los comités vecinales.

Esta colaboración ciudadana ha permitido que las colonias, especialmente aquellas ubicadas en las zonas altas de la ciudad, recuperen su vitalidad y seguridad.

“La pintura de fachadas de casas, oficinas y comercios, se ha generado una mejora significativa en la imagen urbana de distintos sectores, contribuyendo a la reactivación del entorno y al fortalecimiento de su identidad”, puntualizó el alcalde durante el recorrido.

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Al evento también asistieron el secretario de Administración, Marcelo Segovia; el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda; y la directora general del DIF, Ivonne Álvarez, quienes constataron el impacto de la obra en la calidad de vida de los regiomontanos.

Renovación paso a paso

De acuerdo con el municipio, programa Transformando Monterrey operó bajo un esquema transversal donde distintas dependencias municipales brindaron servicios clave como:

  • Servicios Públicos: modernizó luminarias y ejecutó descacharrización
  • Obras Públicas: habilitó senderos, escalinatas, pasamanos, alumbrado e instaló nuevas líneas de agua.
  • Seguridad Pública; instaló comités de prevención del delito
  • DIF: acercó brigadas de alimentos y entregó apoyos funcionales.
  • Desarrollo Humano activó ferias de bienestar para humanos y para animales acercó esterilización y vacunación.
  • Deportes: renovó canchas y áreas para la práctica de diversas disciplinas.

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