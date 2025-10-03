Cerrar X
Nuevo León

Condenan a hombre por transporte de marihuana en NL

Elementos detuvieron al imputado por transportar droga al interior de una caja de almacenamiento en el municipio de San Nicolás

  • 03
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de la República sentenció a ocho años de prisión a Guillermo "N", por la comisión de delitos contra la salud en su modalidad de transporte de marihuana.

Su detención ocurrió en el municipio de San Nicolás, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal encontró que transportaba una caja para almacenamiento con fuerte olor a marihuana, el pasado mes de mayo.

Autoridades lograron capturar al imputado al asegurarle 33 paquetes con 334 kilos 285 gramos de droga cuando inentaba subirlos a un vehículo tipo grúa.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinó judicializar la carpeta.

A través de un procedimiento abreviado, el juez dictó la sentencia de ocho años de prisión y 80 días, así como una multa equivalente a $8,685.60 pesos mexicanos.

 


