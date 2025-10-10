Confirma denuncia por desaparición de Lorena Cortez en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya cuenta con una denuncia formal por la desaparición de la regiomontana Lorena Cortez Villa, ocurrida el pasado 1 de octubre en el municipio fronterizo de Reynosa, Tamaulipas. La información fue confirmada por el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

A pesar de la denuncia, ni la Fiscalía de Tamaulipas, ni la Comisión Estatal de Búsqueda del mismo estado han emitido hasta el momento una ficha oficial de búsqueda en sus portales o redes sociales.

Esto se suma a que Reynosa, gobernado por Carlos Peña Ortiz, continúa siendo un municipio donde las situaciones de violencia se registran de forma constante, resaltando lo relacionado con las desapariciones y secuestros de ciudadanos o visitantes, tal como sucedió con la regia Lorena Cortez, quien fue plagiada por sujetos armados al circular por la carretera que conecta el aeropuerto con la ciudad.

La denuncia fue presentada entre el miércoles y jueves de esta semana, luego de que apenas el miércoles por la mañana, la Fiscalía de Nuevo León, había señalado que no existía registro formal del caso.

“Se presentó denuncia formal en el vecino estado de Tamaulipas. No se ha pedido ninguna colaboración para nosotros, pero estamos al tanto por si se requiere alguna colaboración con aquella entidad brindarla en todo momento”, dijo Flores Saldívar tras la reunión de seguridad celebrada esta mañana en Palacio de Gobierno.

Lorena Cortez Villa, de 36 años, viajó a Reynosa por motivos de trabajo. Sin embargo, desde el 1 de octubre no se tiene rastro de su paradero.

En redes continúa circulando únicamente la publicación que realizó su esposo, Carlos León, un día después de su desaparición. En ella relata que Lorena llegó al aeropuerto de Reynosa alrededor de las 3 de la tarde y se dirigía hacia un hotel en la zona centro junto a dos compañeras de trabajo, cuando fueron interceptadas por varias camionetas.

Presuntamente los tripulantes les robaron dinero y teléfonos, pero solo a Lorena presuntamente la privaron de su libertad.

Comentarios