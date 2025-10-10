Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_100_a387d6c477
Nuevo León

Confirma denuncia por desaparición de Lorena Cortez en Tamaulipas

Reynosa, gobernado por Carlos Peña Ortiz, continúa siendo un municipio donde la violencia y las desapariciones de ciudadanos o visitantes son recurrentes

  • 10
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya cuenta con una denuncia formal por la desaparición de la regiomontana Lorena Cortez Villa, ocurrida el pasado 1 de octubre en el municipio fronterizo de Reynosa, Tamaulipas. La información fue confirmada por el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

A pesar de la denuncia, ni la Fiscalía de Tamaulipas, ni la Comisión Estatal de Búsqueda del mismo estado han emitido hasta el momento una ficha oficial de búsqueda en sus portales o redes sociales.

Esto se suma a que Reynosa, gobernado por Carlos Peña Ortiz, continúa siendo un municipio donde las situaciones de violencia se registran de forma constante, resaltando lo relacionado con las desapariciones y secuestros de ciudadanos o visitantes, tal como sucedió con la regia Lorena Cortez, quien fue plagiada por sujetos armados al circular por la carretera que conecta el aeropuerto con la ciudad. 

La denuncia fue presentada entre el miércoles y jueves de esta semana, luego de que apenas el miércoles por la mañana, la Fiscalía de Nuevo León, había señalado que no existía registro formal del caso.

“Se presentó denuncia formal en el vecino estado de Tamaulipas. No se ha pedido ninguna colaboración para nosotros, pero estamos al tanto por si se requiere alguna colaboración con aquella entidad brindarla en todo momento”, dijo Flores Saldívar tras la reunión de seguridad celebrada esta mañana en Palacio de Gobierno.

Lorena Cortez Villa, de 36 años, viajó a Reynosa por motivos de trabajo. Sin embargo, desde el 1 de octubre no se tiene rastro de su paradero.

Historia de Instagram Horario de Barbería Fotográfico Negro Marrón.png

En redes continúa circulando únicamente la publicación que realizó su esposo, Carlos León, un día después de su desaparición. En ella relata que Lorena llegó al aeropuerto de Reynosa alrededor de las 3 de la tarde y se dirigía hacia un hotel en la zona centro junto a dos compañeras de trabajo, cuando fueron interceptadas por varias camionetas.

Presuntamente los tripulantes les robaron dinero y teléfonos, pero solo a Lorena presuntamente la privaron de su libertad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_100_a387d6c477
Investiga Fiscalía de Tamaulipas desaparición de regia en Reynosa
bb484374_5cbf_4eec_ab52_d28666b7bb1c_732304b903
Licitan por $115 millones el equipamiento del nuevo SEMEFO
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T134456_130_681e0d455d
FGR contabiliza 18 personas sentenciadas en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_10_11_T144418_548_7edaf718f2
Estás son cinco curiosidades de Diane Keaton ¿te las sabes?
25cab091_0420_49d7_8973_51621772f4e2_ae5843a1f1
Lluvias no afectan suministro de Pemex en seis estados del país
EH_FALLECIMIENTO_5_1818fb0d52
Muere Diane Keaton, actriz y ganadora del Oscar
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Alberto_de_la_Garza_Evia_80064a7e8c
Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI
nl_catujanes_escurrimientos_228b1402ce
Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes
publicidad
×